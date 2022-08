Vrouw vervolgd voor betrokkenheid bij ongeval ex-minister Dekker

Oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) raakte gewond doordat hij van zijn racefiets viel in het duingebied bij Monster. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie gaat de vrouw vervolgen die betrokken was bij het ernstige ongeluk van oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), afgelopen juni. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de lokale omroep WOS.

Dekker raakte zwaargewond na een val van zijn racefiets in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop doordat de vrouw hem bij zijn arm pakte. Zij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Vijftien breuken

Dekker lag na het ongeluk wekenlang in het ziekenhuis. Een maand geleden schreef hij op Instagram: ‘De vijftien breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar.’ Hij gaf aan te hopen weer snel ‘de oude’ te zijn. ‘En ja, dan ook weer op de fiets te stappen,’ schreef hij.

Wanneer de vrouw voor de rechter moet verschijnen is nog niet duidelijk.