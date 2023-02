Vrouw uit IS-kamp eerste in Nederland die terechtstaat voor misdrijf tegen Yezidi’s

Yezidi-jongens in Syrië. Beeld AFP

Volgens het OM is het voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen yezidi’s. Dat is een etnische en religieuze minderheid die met name in het noorden van Irak woont. A. wordt verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid. De zaak wordt in Rotterdam op 14 februari behandeld. Dat doet de rechtbank Den Haag, de rechtbank die zich buigt over internationale misdrijven.

De verdachte werd samen met elf andere vrouwen in november vorig jaar door de Nederlandse regering teruggehaald uit een gevangenkamp in Syrië. De vrouwen zijn na aankomst aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven, als vermoedelijke leden van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

IS pleegde niet alleen terroristische misdrijven, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de genocide gepleegd tegen de Yezidi-bevolking, vanaf 2014 in Syrië en Irak.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: