Vrouw uit Amsterdam (65) omgekomen bij frontale botsing Zuid-Frankrijk

Een 10-jarig kind is per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd Beeld REUTERS

In de auto zat ook nog een derde persoon (54), die raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde donderdag aan het eind van de middag in La Bastide-Pradines, ten noordwesten van de stad Montpellier. De auto van de slachtoffers botste frontaal op een andere auto, waarin twee vrouwen en twee kinderen zaten. Zij raakten alle vier gewond. Een 10-jarig kind is per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd, melden Franse media. Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat onder die gewonden geen Nederlanders zijn.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.

