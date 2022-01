Vrouw (44) die man met fakkel bij woning Kaag filmde aangehouden

Minister van Financiën Sigrid Kaag. Beeld ANP

Van den B. werd tijdens de coronapandemie al veel vaker tijdens demonstraties en protesten gearresteerd. De vrouw die hem daarbij vaak op livestreams vastlegt, ontsprong voorheen meestal de dans.

Maandagochtend is de vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats in Amsterdam opgepakt op verdenking van intimidatie en bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag. De verdachte wordt komende donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal besluiten over haar voorarrest.

De 44-jarige vrouw werd zondag tijdens een coronademonstratie in het Belgische Brussel ook al aangehouden, maar later die dag weer vrijgelaten.

Afgelopen woensdag stonden de man en de vrouw met enkele andere coronademonstranten voor de woning van Kaag in het Haagse centrum. Van den B. droeg daarbij een grote brandende fakkel, terwijl hij allerlei complotleuzen scandeerde.

De vrouw filmde ook in de woning van Kaag. Volgens de politie ‘verstoorden zij daar de openbare orde’. Op de video is de filmende vrouw ook te horen. “Het is wel een heel bijzondere plek waar we staan,” zegt ze. “Speciaal voor de dame die hier woont.”

Aangifte

‘NSB, weg ermee!’ riep de man herhaaldelijk, al zwaaiend met een fakkel. ‘Woont hier mevrouw Kaag? Kunt u even komen, we willen met u spreken. Stop deze massamoord, stop de derde Wereldoorlog.’

Kaag deed aangifte bij de politie van intimidatie en bedreiging. Van den B. moet op 19 januari voor de politierechter komen. Tot die tijd zit hij in voorarrest. Hij wordt daarnaast ook verdacht van bedreiging van voormalig secretaris-generaal van justitie Joris Demmink.

Van den B. werd in december ook al in Rotterdam gearresteerd, toen hij met een Anonymous-masker bungelend aan zijn fietsstuur aanbelde bij de woning van Hugo de Jonge. Hij ‘wilde verhaal’ halen en belde aan terwijl hij de hele scène livestreamde. “Dat gaat niet. Jammer,” klonk het op de intercom. ‘Ik heb nog een heel lijstje met nieuwe namen waar ik nog aan de deur kan gaan’, liet hij op de stream weten. Toen hij na meerdere vorderingen van agenten weigerde de wijk te verlaten, werd hij opgepakt.

De activist is een veel geziene gast bij coronademonstraties en ander verzet tegen de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Kenmerkend is het rode petje, zijn gele hesje, zijn ov-fiets en zijn uitgesproken geloof in God.

Kaag wordt met enige regelmaat bedreigd, maar of de verdachten eerder bij haar op de stoep stonden, is niet bekend. Afgelopen zondag nog deelde corona-activist Willem Engel haar privéadres op Twitter. Kaag deed aangifte.