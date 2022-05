Vroege drukte op Schiphol tijdens Hemelvaartsdag

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op Schiphol. Beeld ANP

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de luchthaven ‘er alles aan doet’ om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. De oorzaak voor de drukte zijn personeelstekorten ‘in de hele linie’. “We blijven extra personeel inzetten waar mogelijk,” aldus de zegsman.

Het kan zijn dat sommige mensen snel door kunnen lopen, terwijl anderen urenlang in de rij staan. “De piekmomenten verschillen van dag tot dag en van moment tot moment,” legt de woordvoerder uit. “We vragen de passagiers om onze collega’s veilig en rustig hun werk te laten doen. Zij doen hun stinkende best om iedereen te helpen. We vinden het heel vervelend dat het gaat zoals het gaat.”

De woordvoerder verwacht dat het tot en met de zomervakantie dagelijks heel druk zal zijn op luchthaven Schiphol. “Richting de zomer zijn er vergelijkbare aantallen als tijdens de meivakantie.” Toen moesten vele vluchten worden geannuleerd als gevolg van drukte, personeelstekorten en een staking onder vrachtafhandelaars.

Overleg

Woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord is tussen de luchthaven en de bonden. Schiphol-topman Dick Benschop was woensdag niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken.

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer een overleg gepland.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Toen ontstond op zaterdag 23 april, het eerste meivakantieweekend, chaos door een wilde staking bij bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen dagen soms urenlang in de rij hebben moeten staan en hun vlucht misten.