Vrijwel alle vluchten British Airways geannuleerd, ook naar Schiphol

British Airways ondervindt last van stakingen van pilotenbond Balpa. Beeld EPA

British Airways kondigde de afgelopen dagen al aan dat veel vluchten geannuleerd zouden worden als gevolg van de staking van pilotenbond Balpa. Het voornaamste probleem is dat de bond niet communiceerde welke piloten zouden staken, waardoor het onmogelijk was om het vluchtschema te garanderen.

In een persbericht geeft de maatschappij aan de annuleringen te betreuren. ‘Het spijt ons zeer dat de acties van Balpa zo veel invloed hebben. We onderschatten niet hoe veel ongemak dit veroorzaakt.’

Zoveel mogelijk reizigers zijn overgeboekt naar vluchten van andere maatschappijen, maar het grootste deel zal moeten wachten. British Airways roept mensen op om hun vluchtstatus online te controleren en niet naar het vliegveld te komen als de vlucht geannuleerd is. Reizigers kunnen hun vlucht omzetten naar een andere datum of restitutie aanvragen.

Vluchten van maatschappijen BA CityFlyer, Sun-Air en Comair, die onder de vleugels van British Airways opereren, worden niet getroffen door de staking.

Eerste keer

Het is voor het eerst dat de piloten van British Airways het werk neerleggen. Ruim twee weken geleden kondigden zij een staking van 48 uur aan. Zij dreigen daarnaast het werk op 27 september neer te leggen als British Airways ze niet tegemoet komt in hun eisen. De piloten eisen een hoger salaris. British Airways geeft aan dat het aanbod dat nu op tafel ligt marktconform is.