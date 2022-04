Vrijspraak voor oud-president Hells Angels in witwaszaak

In de strafzaak tegen Willem B., ex-president van Hells Angels Amsterdam, is geen bewijs voor witwassing gevonden. Beeld ANP

De 67-jarige ‘Big Willem’, die 35 jaar lang president was van Hells Angels Amsterdam, deed in 2013 mee aan de inkeerregeling voor zwartspaarders van de Belastingdienst. Hij gaf vrijwillig in Zwitserland gestald vermogen op, waarover hij in deze regeling alsnog belasting betaalde. De fiscus vermoedde echter dat het geld een criminele herkomst had, waarna een onderzoek werd gestart.

Zelf zei Van B. dat het geld onder meer zijn afgeroomde winst van café The Other Place was, naast verdiensten voor de bescherming en het rondleiden van beroemdheden door Amsterdam. Zijn werk als ‘bewaker op de Wallen’ verwijst volgens het Openbaar Ministerie naar de Red Light Security Crew van de Hells Angels, wat ook al geen legale inkomstenbron zou zijn.

Zwitserland

Van B. bracht het geld vanaf de jaren ’70 in grote hoeveelheden naar Zwitserland. Dat kan duiden op witwassen. Ook het feit dat hij lange tijd president was van de motorclub – die veelvuldig in verband is gebracht met vrouwen- en wapenhandel, moord en bedreigingen – kan daar op duiden, zei de rechter. Maar Van B. heeft een bijna blanco strafblad en in deze strafzaak is geen bewijs gevonden dat dit geld een criminele herkomst heeft.

“Dat hij het geld buiten het zicht van de Belastingdienst hield, toont niet aan dat het bedrag een criminele herkomst heeft,” aldus de voorzitter. Naast de vrijspraak gelastte de rechtbank ook de opheffing van het beslag dat het OM op die 1,7 miljoen euro legde. Tegen ‘Big Willem’ was 240 uur taakstraf en de invordering van de 1,7 miljoen euro geëist.

“Ik en mijn cliënt zijn ontzettend blij met deze uitspraak,” zei advocaat Marcel van Gessel in een eerste reactie op de vrijspraak.