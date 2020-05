Vrijdagmiddag kans op hagel, onweer en windstoten

Beeld ANP

Dat meldt het weerinstituut. Donderdag gaf het KNMI nog code geel af voor dezelfde weersomstandigheden. Er werd gewaarschuwd voor onweersbuien die gepaard konden gaan met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. De buien trokken ’s avonds noordoostwaarts.

De waarschuwing gold in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Groningen, Friesland en voor de Waddeneilanden. Er was kans op blikseminslag, hagel en windstoten. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd daarom open water en open gebied,” aldus het KNMI.



Voor vrijdag geldt (nog geen) weerswaarschuwing. Ook volgens Weerplaza vallen vrijdag landinwaarts ‘pittige buien’, lokaal met hagel en onweer. Tussendoor schijnt de zon, maar warmer dan 15 graden wordt het niet.



Zaterdag zien we hetzelfde weerbeeld met opnieuw buien waarbij een klap onweer kan voorkomen. Het wordt dan maximaal 13 graden. Vanaf de middag neemt de buiigheid af. Zondag blijft het op een enkele bui na droog en schijnt de zon van tijd tot tijd.