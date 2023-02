Vrijdaggebed in Blauwe Moskee in teken van aardbeving: ‘Het zijn onze broeders en zusters’

Het middaggebed in de Blauwe Moskee in Amsterdam-Nieuw-West stond vrijdag in het teken van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Er werd geld ingezameld en stilgestaan bij de slachtoffers van de ramp. ‘Er is bijna niemand van mijn Syrische broeders en zusters die geen overledene kent.’

Syriërs, Turken, Koerden, maar ook Marokkanen, Ethiopiërs en Nederlanders. De gemeenschap van de Blauwe Moskee in Nieuw-West bestaat volgens oud-imam Yassin Elforkani uit Amsterdammers met ‘allerlei verschillende achtergronden’.

Het is een van de redenen waarom het nieuws over de aardbevingen in Syrië en Turkije zo sterk leeft bij de honderden mensen die vrijdag naar de moskee togen voor salaat al djoema, het vrijdaggebed. “Wij zijn één gemeenschap,” zegt de 47-jarige Latifa naderhand. “Een ramp als deze laat islamitische betrokkenheid zien. Het gaat om onze broeders en zusters, ongeacht achtergrond.”

Het gebed in de Blauwe Moskee stond vrijdag, net als in vrijwel alle andere moskeeën in Amsterdam, in het teken van solidariteit met de slachtoffers van de aardbevingen. “Er is bijna niemand van mijn Syrische broeders en zusters die geen overledene kent,” predikte Elforkani, die als gastspreker even terug was op het oude honk.

Voor het gebed deed hij een ‘massale en urgente oproep’ om geld te doneren. De inzameling bracht vrijdag 7560 euro op. Bezoekers van de moskee kunnen komende weken blijven doneren.

Menselijkheid

Karima Ghoudane (43) noemt de aardbeving een tragedie. Ze zit op het kobaltblauwe tapijt van het vrouwenbalkon, waar tijdens de preek emmertjes voor donaties rondgaan. In de hoek staat een pinapparaat, voor wie geen contant geld bij zich heeft. “Een mens is een mens,” zegt Ghoudane. “Bij dit soort leed is geloof niet relevant. Maar het grootste gedeelte van de slachtoffers is ook moslim, dus er is wel een gevoel van verbroedering.”

Dat beaamt Oumaima Al Abdellaoui (21). Ze is wel gewend dat er in de moskee stil wordt gestaan bij wereldgebeurtenissen, maar deze ramp vindt ze ‘heel heftig’. Al Abdellaoui: “Veel mensen zijn helemaal van slag, sommigen hebben familie die vermist wordt. Je voelt met elkaar mee. Dat stijgt boven de islam uit. Het gaat om menselijkheid.”

Al Abdellaoui vindt het ook belangrijk om stil te staan bij de collectieve waarden van de moslimgemeenschap. “Bepaalde reacties op de ramp, zoals een spotprent van Charlie Hebdo, vind ik onmenselijk,” zegt ze. “Die is kwetsend voor tienduizenden mensen.”

In zijn preek stipte Yassin Elforkani ook het thema klimaatverandering aan, die voor andere natuurrampen zorgt. Kleine handelingen kunnen al het verschil maken, predikte hij. “Wees een groene moslim,” herhaalt Safia (30). “Ja, we hebben een verplichting naar de aarde toe. Dat besef sluit aan bij het herdenken van deze aardbeving.”

‘Mensenlevens, geen bakstenen’

Een groep van vier 21-jarige jongens, ze willen liever anoniem blijven, staat nog even na te praten voor de moskee. “Dit is normaal toch,” zegt een van hen, over het gebed en de inzamelingsactie. Als de aardbeving ergens anders was gebeurd, hadden ze precies hetzelfde gedaan. Ze kennen zelf geen slachtoffers, maar hebben wel vrienden met familie in het rampgebied. “Iedereen kan een eurootje geven, maar door echt mee te leven, beteken je uiteindelijk meer.”

Wel vinden de mannen dat er meer mag gebeuren vanuit de overheid en de Europese Unie. De sancties voor Syrië moeten heroverwegen worden, zeggen ze. “Toen de Notre-Dame in de fik stond was de hulp niet aan te slepen. En kijk naar deze situatie: het gaat om mensenlevens, niet om bakstenen.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: