Vrijdag tropische hitte, smog, stroming en drukte verwacht

Vrijdag zijn namelijk verschillende waarschuwingen van kracht. Ten eerste heeft het RIVM gewaarschuwd voor smog door ozonvorming. Vooral in het zuiden en midden van het land, waar naast temperaturen oplopend tot 34 graden ook weinig wind staat. Mensen met longproblemen kunnen beter binnenblijven, zo luidt het advies. Zij kunnen door de smog namelijk last krijgen van kortademigheid.

Het blijft niet bij smog. De Reddingsbrigade waarschuwt vooral in Noord-Holland voor sterke stroming en muien: geulen die loodrecht op het strand staan, waardoor water met veel kracht naar zee stroomt.

“Omdat er een sterke stroming is, en er bovendien een oostenwind waait, raden we mensen aan om tot knie- of heuphoogte het water in te gaan en minstens met zijn tweeën. Als mensen toch gaan zwemmen, moeten ze dat met de kust mee doen in plaats van verder de zee in te gaan,” zegt een woordvoerder.

Wie in een mui terechtkomt, moet zich laten meevoeren en als de stroming minder krachtig wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan. De afgelopen dagen moesten vanwege muien badgasten uit de zee worden gered bij Callantsoog, Bergen en Texel.

Tropische temperaturen

Naast de smog en de stroming, wordt het ook erg warm. Aan het eind van de middag worden de hoogste temperaturen verwacht: van 28 graden in het noorden tot 34 graden in het zuiden. In Amsterdam wordt het zo’n 31 graden.

Vanwege dat mooie weer wordt het richting de stranden waarschijnlijk druk op de wegen en in het openbaar vervoer. De ANWB adviseert dan ook extra water mee te nemen.