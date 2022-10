‘Vriendendienst’: met een gehuurde slijptol hielp Mamuka twee gevaarlijke tbs'ers ontsnappen

Op 21 juni ging het mis bij de Pompekliniek in Nijmegen. Twee gevaarlijke tbs'ers ontsnapten door een gat in het hek uit de instelling. Beeld Paul Rapp

Luciano D. had hem om hulp gevraagd; Mamuka K. zei nee. Toen kwam het verzoek opnieuw. Weer zei hij nee. Zo ging het een tijdje verder, tot de 26-jarige K. besloot om D. zijn zin te geven, zo zei hij vrijdag tegen de rechter. Want ja, de moeder van D. was ziek en zónder zijn hulp zag het er niet naar uit dat zijn kameraad haar voorlopig kon zien. “Dus ging ik hem helpen. Als vriendendienst.”

Dat die vriendendienst het regelen van een ontsnapping uit een zwaarbewaakte tbs-kliniek bleek? Dat zijn maat een voor een gewelddadige overval veroordeelde crimineel was? En dat hijzelf met zijn strafblad (onder meer wapenbezit en drugshandel) zó het risico liep zelf ook weer achter de tralies te belanden? Daar had Mamuka K. allemaal niet zo sterk bij nagedacht, blijkt voor de rechtbank in Zutphen.

Plots een medevluchter mee

En dus haalt K. een kleine week voor de Pompekliniek-ontsnapping – op eigen naam – een slijptol bij een bekend verhuurbedrijf, regelt hij dat op de uitbraakdag vluchtauto’s klaar staan bij zowel de tbs-instelling als verderop in de Nijmeegse wijk Zwanenveld, én slijpt hij eigenhandig een gat van zo’n 100 bij 80 centimeter in het beveiligingshek dat rond de kliniek staat.

Ondertussen houdt hij ‘de hele tijd’ telefonisch contact met Luciano D, die precies op tijd naar het vluchtgat komt gerend om te ontsnappen. De uitbraak duurt amper een minuut. Perfect gepland, zo lijkt. Maar toch gaat er volgens handlanger K. iets mis, vertelt hij als hij aan de rechter zijn aandeel in de ontsnapping opbiecht. Want Luciano – die zijn zieke moeder zou willen bezoeken – blijkt plots een medevluchter te hebben: Sherwin W.

Vriendendienst een ‘fout’

“Ik was in shock en boos op D.,” zegt K. die beweert de nog altijd voortvluchtige W. niet te kennen. Daardoor verandert het plan. Na het omwisselen van de vluchtauto (een witte VW Golf voor een zwarte) in de wijk Zwanenveld zouden jeugdvrienden D. en K. eigenlijk naar Helmond gaan. Maar ze moeten vervolgens óók koers zetten naar Leiden. “Daar hebben we W. afgezet.”

Handlanger K., die monotoon en uiterlijk onbewogen spreekt, noemt zijn ‘vriendendienst’ achteraf een ‘fout, die alleen maar meer ellende heeft veroorzaakt’. De officier van justitie is daar niet van onder de indruk. Zij eist een celstraf van vier jaar, die wat haar betreft verlengd wordt met de driehonderd dagen die K. na een eerder delict vervroegd vrijkwam. “Hij heeft mensen helpen ontsnappen die een direct gevaar vormen voor de maatschappij en zó meerdere middelvingers opgestoken naar de rechtsstaat.”

Spoorloos

Of de rechter in die strafeis meegaat, blijkt over twee weken: op 21 oktober is de uitspraak in de zaak tegen K. Hij werd uiteindelijk negen dagen na de uitbraak aangehouden, samen met Luciano D. Sherwin W. – veroordeeld voor onder meer een overval met fatale afloop – is nog altijd spoorloos. “Maar we zullen niet rusten voordat we hem binnen hebben,” zo laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie weten.