Vrienden verliezen laatste sprankje hoop: ‘Verdwenen Arjen Kamphuis waarschijnlijk verdronken in Noorwegen’

Kamphuis is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van verdrinking, zo laten vrienden van de 46-jarige Amsterdammer in een verklaring weten.

De Amsterdamse cybersecurityspecialist raakte in augustus 2018 vermist tijdens een trip in Noorwegen. Hij was voor het laatste gezien in het centrum van Rognan. Daar was hij met de trein heen gereisd nadat hij had uitgecheckt in een hotel in Bodo.

Na zijn verdwijning kwam een grote zoekactie op gang. Hoewel er nog geen lichaam is gevonden, gaat de politie ervan uit dat Kamphuis een ongeluk heeft gekregen tijdens zijn tocht met een kajak en dat hij in het water is gevallen. De kajak werd een paar dagen na de vermissing teruggevonden. Een jaar later sloot de politie het onderzoek.

Crowdfunding

Vrienden van de Amsterdammer geloofden de conclusies van de politie niet en begonnen na een succesvolle crowdfunding een eigen onderzoek, onder leiding van privédetective Frank van der Goot. Ook werkten zij mee aan de Videolandserie Ze weten alles van je, in de hoop dat de vermissingszaak meer aandacht zou krijgen. In de vierdelige serie, een mix van documentaire en fictie, kwamen alle feiten, theorieën en open vragen rond de verdwijning aan bod.

Het doel van het particuliere onderzoek, dat afgelopen zomer in Noorwegen plaatsvond, was om het scenario van zelfdoding, een dodelijk ongeluk of een misdrijf uit te sluiten. Onderzoekers doorzochten hiervoor de plekken waar Kamphuis voor het laatst werd gezien, controleerden zijn telefoongegevens en spraken met de lokale bevolking en autoriteiten.

Groot verdriet

Van der Goot, een bekende forensisch patholoog die onder meer betrokken was bij onderzoek naar de in Panama omgekomen Kris en Lisanne, komt op basis van bovengenoemde bevindingen tot de conclusie dat Kamphuis hoogstwaarschijnlijk te water is geraakt en is overleden als gevolg van onderkoeling en/of verdrinking. ‘Als dit inderdaad het scenario is, dan is het waarschijnlijk dat zijn lichaam en een deel van zijn bezittingen in zee zijn gedreven en voor altijd verloren zijn gegaan. De bodem van de fjord kan worden omschreven als zeer bergachtig, waardoor zoeken met een onderwaterdrone of het bergen van een lichaam een ​​hopeloze taak is,’ zo schrijven de vrienden.

Ze zitten nog steeds met veel vragen. ‘Het blijft een raadsel waarom hij bepaalde keuzes maakte rond zijn reis. We zullen nu echter ook met groot verdriet moeten accepteren dat we hier waarschijnlijk nooit antwoord op zullen krijgen. Het meest waarschijnlijke scenario is ook het meest pijnlijke voor ons allemaal, want het betekent dat Arjen hoogstwaarschijnlijk niet meer teruggevonden zal worden, dood of levend.’

Vrienden van Kamphuis vragen om rust, om het ‘droevige nieuws’ samen te verwerken. Ze zijn Van de Goot dankbaar voor al zijn inspanningen. ‘Met grote waardering voor de inzet van Frank en zijn team, en elkaars steun, kunnen we er op vertrouwen dat we na vier jaar eigen onderzoek er echt alles aan hebben gedaan om achter de waarheid te komen. Arjen zal voor altijd heel erg gemist worden.’

Wie was Arjen Kamphuis?

Cyberspecialist Arjen Kamphuis hielp journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten om buiten het zicht te blijven van geheime diensten en hun bronnen te beschermen. Hij assisteerde ook klokkenluiders die door hun onthullingen moesten vrezen voor hun leven. Sinds zijn verdwijning gingen de wildste verhalen over hem rond. Zo zou Kamphuis zich mogelijk hebben verstopt op een vrachtschip. Maar volgens de politie is hier geen bewijs voor gevonden.

Vrienden zagen Kamphuis vooral als een begenadigd pleitbezorger voor online privacy en veiligheid. Kamphuis trainde journalisten en gaf veel lezingen op congressen en hackersevenementen. “Hij wist dat hij werd gevolgd. Misschien heeft dat zijn paranoia versterkt, waardoor hij in een psychische noodtoestand is geraakt en een ongeluk heeft gekregen. Of hij heeft een ongeluk gekregen en greep die situatie vervolgens aan om ervandoor te gaan,” zo zei een vriend van Kamphuis destijds.