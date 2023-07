Vriend en vijand over mogelijke D66-lijsttrekker Rob Jetten: ‘Hij kan spijkerhard zijn’

Rob Jetten. Beeld Jiri Büller/Lumen

Jozef Gepken, goede vriend van Rob Jetten (36) en officier bij de Koninklijke Luchtmacht, noemt hem ‘bloedfit en bloedfanatiek’. De twee raakten innig bevriend toen Gepken in 2018 uitgezonden werd naar Irak. Jetten ‘voelde zich daar politiek verantwoordelijk voor’. Ze belden in die tijd regelmatig, en ook na Irak hielden de mannen contact.

Toen Jetten de Oranjekazerne bezocht, waar Gepken na Irak gestationeerd was, werd hij daar door de hindernisbaan gestuurd. Gepken: “Dat ging hem bizar goed af. Hoe beschamend ik het ook vind om dit toe te geven, hij is fysiek fitter dan dan de meeste collega’s in het leger. Hij is echt een machine.”

Jetten slaapt amper – zo’n vier tot zes uur per dag – is onvermoeibaar en zit regelmatig in de sportschool. Op atletiek zat hij in een clubje met onder meer Susanne Kuijken-Krumins, die zilver won tijdens het Europees Kampioenschap in Berlijn.

Klimaatdrammer

Als ‘groene radicalo’ kwam Jetten in 2017 de Kamer in, het jaar erop werd hij op zijn 31ste de jongste fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer ooit. Nadat toenmalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de D66’er probeerde weg te zetten als ‘klimaatdrammer’, omarmde Jetten die geuzennaam. Hij liet zelfs truien met de titel drukken. Breed lachend reikte hij er een uit aan D66-coryfee en boekenschrijver Jan Terlouw.

De 91-jarige Terlouw – partijleider in de jaren 1973-1982 – ziet in Jetten een hele goede kandidaat. “Het is een kolossale minister.” Of D66 weer 24 zetels binnenhaalt, zoals Sigrid Kaag deed in 2021 met haar belofte van nieuw leiderschap, betwijfelt hij. Hij verwijst hij naar de huidige peiling: negen tot dertien zetels. “Zo ziet het er niet erg naar uit. Maar ik vind hem echt gegroeid in zijn rol.” Jetten voert campagne als brenger van oplossingen, maar de vraag is of hij dat ook kan laten zien als D66 noodgedwongen de oppositiebanken moet bekleden.

Bakken kritiek

VVD’er Klaas Dijkhoff moet erkennen dat Jetten ‘rolls with the punches’. Ofwel: hij kan goed omgaan met bakken kritiek. De oud-fractievoorzitter van de VVD zat vaak met Jetten aan de onderhandelingstafel. “Hij heeft rust, maar kan ook goed uithalen. Hij zit niet kort op zijn emotie, maar kan wel spijkerhard zijn.”

Tekst gaat door onder de foto



Fractievoorzitter Tweede Kamer Rob Jetten biedt Jan Terlouw een trui aan tijdens een partijcongres van D66. Beeld ANP / ANP

Ook ex-partijleider Alexander Pechtold (2006-2018) ziet Jetten als iemand die weet waar hij grenzen moet trekken. “Hij is een stevig onderhandelaar. En op een gegeven moment had hij de trucjes van Rutte door.” Zo kon demissionair premier Rutte ‘van die ontploffingen hebben, waar hij tien minuten later zijn excuus voor aanbood’. Dat doorzag Jetten volgens Pechtold snel.

Jong talent

De partij had hem al vroeg in de smiezen als talent, aldus oud-Eerste en Tweede Kamerlid Gerard Schouw. “In 2008 kwam hij stage lopen bij mij in de Eerste Kamer.” Wat Schouw direct opviel was dat Jetten ‘ongelofelijk snel en goed’ ingewikkelde wetgevingsdossiers tot zich kon nemen. “Hij kon daar snel de politieke angels uit halen en verwoorden wat je daarmee kunt doen.”

Jetten kwam toen net van spoorbeheerder ProRail, waar hij op zijn vierentwintigste al leiding gaf aan een team van zo’n 60 mensen. Roy Kramer, oud-woordvoerder van D66: “Slim zijn er wel meer, maar dat je al zo jong leiding kunt geven aan zoveel mensen, viel me echt op.” Kramer ziet ‘een stille kracht’ in de politicus. “Rob Jetten is achter de schermen niet heel erg luidruchtig, of haantje-de-voorste. Rutte is echt een gezellige kletsmajoor, Jetten is wat rustiger.’’

De tekst gaat door onder de foto.

Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als partijleider van D66. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het talent van Rob Jetten werd volgens Pechtold ook al vroeg gespot. “In de tijd dat ik burgemeester van Wageningen was en partijvoorzitter, keek ik ook in de partij waar de toekomst zat. Je had Salima Belhaj in Rotterdam, Jan Paternotte in Amsterdam en Rob Jetten in Nijmegen.” De partijleider testte hem naar eigen zeggen. “Ik heb hem in de Kamer bewust een paar klotedossiers gegeven, en dat ging hem prima af.”

Robot Jetten

Er zijn twee dingen die Jetten achtervolgen: een kolencentrale die D66 wilde sluiten, maar die hij als minister voor Klimaat en Energie tóch niet sloot. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger zegt daarover: “Fossiele subsidies, miljarden voor de vervuilende industrie én toch de kolencentrales weer open: er zijn zeker goede, groene stappen gezet, maar Jetten heeft als klimaatminister te vaak de oren laten hangen naar de VVD.”

Het tweede kritiekpunt: zijn eerste mediaoptredens als fractievoorzitter. Die deed hij zó staccato en monotoon – op iedere vraag exact hetzelfde antwoord – dat het hem de bijnaam ‘Robot Jetten’ bezorgde. Ook dat omarmde hij: even later stond er een robotje op zijn bureau. “Hij kon er gelukkig zelf om lachten,” aldus goede vriendin en D66-gemeentefractievoorzitter Lusanne Bouwmans.

Loyale vriend, bourgondisch ingesteld, en goed met iedereen, zo beschrijven de vrienden van Jetten hem. Jetten heeft sinds zijn ministerschap een zeer drukke agenda, maar de energieke politicus gaat onvermoeibaar door. Na het werk in Den Haag maakt hij zelfs tijd en energie vrij voor vrienden. Bouwmans: “Na de ministerraad komt hij vaak langs, dat liever dan een uurtje extra slaap.”

Pisnicht Waar Jetten kwaad om kan worden is onrecht tegen bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de lhbtq-gemeenschap, waar hij zelf bij hoort. Op de internationale dag tegen homofobie plaatste hij een video op zijn sociale media waarin hij een keur aan haatberichten die de openlijk homoseksuele politicus krijgt voorleest. ‘Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is,’ schreef hij daarbij. ‘Oordeel zelf.’