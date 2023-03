Vrees voor vertraging geluidsschermen A10-Noord nu Amsterdam schermen met zonnepanelen wil

Beeld Jean-Pierre Jans

“Er is tijdsdruk, maar haast is een slechte raadgever,” zegt D66-raadslid Elise Moeskops. Donderdag riep ze verkeerswethouder Melanie van der Horst op om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan, na een advies van de stadsdeelcommissie in Noord. Rijkswaterstaat moet de kapotte geluidsschermen die langs de A10-Noord staan vervangen. Deze week wordt hun ontwerp gepresenteerd aan bewoners.

Dat zal geen geluidsscherm zijn waar zonnepanelen op bevestigd kunnen worden, bevestigt Rijkswaterstaat. “Er is met Amsterdam eerder gesproken over die mogelijkheid, alleen dat heeft niet geresulteerd in een besluit van hun kant. Daardoor zijn wij verder gegaan en kunnen we volgende week het definitieve ontwerp presenteren aan omwonenden,” zegt een woordvoerder.

Omwonenden, die sinds het gedeeltelijk ontmantelen van de geluidsschermen meer geluidsoverlast ervaren, vrezen dat het verzoek van de gemeente nu zal leiden tot vertraging. Eerder hield Rijkswaterstaat lange tijd vol dat de schermen niet voor 2025 vervangen konden worden, maar onlangs werd bekend dat het proces misschien versneld kan worden naar volgend jaar. Daarnaast komt er deze zomer stiller asfalt.

Weer een kink in de kabel

Rijkswaterstaat bevestigt dat een verandering in het definitieve ontwerp voor de nieuwe schermen zal leiden tot vertraging, al is niet niet bekend hoeveel dat zal zijn. “Alles is er nu op gericht om die schermen zo snel mogelijk te vervangen en deze aanpassing brengt complicaties met zich mee,” aldus de woordvoerder.

Mariella Levöleger, die in Kadoelen pal naast de snelweg woont, is er niet blij mee. “Alle partijen weten hier allemaal al heel lang van en nu het definitieve ontwerp er ligt, komt er weer een kink in de kabel. Dat is niet fijn voor veel mensen en teleurstellend. Je ziet hier weer: de overheid is onbetrouwbaar.”

Henk Smit, die de zaak namens belangenvereniging Buurtbeheer Nieuwendam NoordWest nauwlettend volgt, wil dat er linksom of rechtsom zo snel mogelijk nieuwe schermen komen. “Die schermen hadden al veel eerder vervangen moeten worden en dan komen er eindelijk nieuwe en zou het weer vertraagd worden door zonnepanelen. Als het maar iets langer zou duren, wil ik er nog wel mee akkoord gaan, maar ik denk dat zoiets voor een grote vertraging kan zorgen.”

Win-win-winsituatie

Silke Tijkotte, die namens D66 in de stadsdeelcommissie van Noord zit en initiatiefnemer is van het advies aan de gemeenteraad, zegt dat de focus niet alleen op de zonnepanelen ligt. Het model dat zij graag geplaatst ziet worden, staat al langs de A28 en vangt ook meer fijnstof af. “Het is een ander model dat ook meer fijnstof afvangt en daar kan je dan zonnepanelen op leggen. Dat is een win-win-winsituatie. Maar dat er zorgen zijn over vertraging, begrijp ik helemaal. Als alles op tafel ligt en we een termijn hebben, kunnen we als stadsdeelcommissie zeggen of dat een acceptabele termijn is of niet.”

In de gemeenteraad was er vooral vanuit JA21 kritiek te horen. Kevin Kreuger noemde de kwestie een ‘decadente discussie’. “Er zitten allemaal mensen in geluidsoverlast en in de fijnstof. En dan gaan we nu andere schermen overwegen waardoor het vertraging kan oplopen.” Kreuger vroeg zich af wat een acceptabele vertraging zou zijn.

“Als het echt heel veel vertraging oplevert, dan zeg ik ook: niet doen,” zegt Moeskops. “Maar we weten niet hoe de maatregelen die nu genomen worden uitpakken. En de vraag is of je nu iets langer geluidsoverlast wil hebben en straks minder fijnstof, of zo snel mogelijk nieuwe schermen met meer fijnstof? Dat is de vraag.”

