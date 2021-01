Vrees voor grote derde golf door Britse variant coronavirus

Beeld Getty Images

De Britse variant lijkt een stuk besmettelijker dan de variant die tot nu toe de ronde deed. Sadiq Khan, burgemeester van Londen, riep donderdag in zijn stad de crisistoestand uit. Volgens een schatting raakte 1 op de 30 inwoners van Londen afgelopen week besmet met het virus. Het zorgsysteem in de Britse hoofdstad dreigt overspoeld te raken.

Keihard bewijs dat de Britse variant besmettelijker is, ontbreekt nog, maar volgens onderzoekers is dat steeds aannemelijker. Uit studies in Denemarken en Ierland blijkt dat de Britse variant in die landen inmiddels hard oprukt. Wetenschappers vrezen dat B.1.1.7 wereldwijd de dominante variant wordt.

Nederland

In Nederland is het aantal gevonden gevallen relatief klein (ongeveer vijftig, meldde het RIVM woensdag), maar dat zal niet zo blijven, verwacht Rutte. “Het Outbreak Management Team (OMT) doet daar onderzoek naar, maar je moet aannemen dat de Britse variant het virus zoals we dat kenden geleidelijk aan gaat verdringen.”

Die constatering heeft mogelijk grote consequenties. Wetenschappers uit Europa en de VS voorspelden woensdag tegenover wetenschappelijk tijdschrift Science een grote derde golf van het virus. “En die zal heel, heel slecht worden,” zegt infectieziekte-expert Jeremy Farrar. “We gaan een heel onvoorspelbare fase in.”

Zuid-Afrikaanse variant

Vrijdag werd bekend dat de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus voor het eerst in Nederland is vastgesteld, bij een persoon in de regio Midden- en West-Brabant. Ook die variant lijkt besmettelijker dan de bestaande versie. Dit weekend vergadert het kabinet in het Catshuis over verlenging van de lockdownmaatregelen. Echte versoepeling zit er niet in. Sterker: als de Britse variant inderdaad de overhand krijgt moeten alle stoelriemen vast, waarschuwen wetenschappers.

“Het is cruciaal om met zijn allen ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk kans krijgt om verder te verspreiden,” zei viroloog Marion Koopmans van Erasmus Medisch Centrum donderdag. Uit de ziekenhuizen kwam vrijdag wel goed nieuws. De bezetting daalde met 120 naar 2636 patiënten. Ook woensdag en donderdag was er een daling te zien. Dat lijkt een effect van de harde lockdown, die half december in ging.

Toch is het aantal bezette bedden nog steeds een stuk hoger dan bijvoorbeeld een maand geleden. Toen lagen 1700 coronapatiënten in het ziekenhuis. Ook daalt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen niet meer. Vrijdag waren het er 8169, meer dan het gemiddelde over de afgelopen week (dat ligt op 7742).

Race

De ruimte om een grote nieuwe golf zieken op te vangen, lijkt nog steeds zeer beperkt. Dus zit er volgens virologen niets anders op dan nog een paar maanden héél strikt de regels te volgen. We zitten, zegt de Leidse epidemioloog Frits Rosendaal, in ‘een race tussen vaccin en virus’. “Het is zaak om het virus eronder te houden zolang nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn. We moeten een piek van de Britse variant echt zo lang en ver mogelijk voor ons uit schuiven.”

In Engeland dreigen ze de race te verliezen. “De grimmige realiteit is dat we de komende weken geen bedden voor nieuwe patiënten meer zullen hebben, behalve als de verspreiding van het virus drastisch omlaag gaat,” zei burgemeester Khan vrijdag.

Vaccin

Om de situatie onder controle te krijgen kiezen de Engelsen ervoor om de bevolking voorlopig geen tweede vaccinatieprik te geven. De bestaande vaccins worden met één prik onder zoveel mogelijk mensen verspreid.

Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is dat bij het vaccin van Pfizer-BionTech inderdaad een mogelijkheid, als landen te maken hebben met een tekort aan vaccins en een groot aantal besmettingen. De WHO schrijft dat het vaccin twaalf dagen na de eerste prik begint te werken. De effectiviteit ervan zou na twee tot drie weken al 89 procent zijn. Een week na de tweede dosis is de effectiviteit 95 procent, meldde de fabrikant eerder al.