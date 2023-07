Vrachtschip met ruim 2500 auto’s in brand bij Ameland: dode en meerdere gewonden

Een bemanningslid van het vrachtschip de Fremantle Highway wordt aan land gebracht. Beeld ANP

Op het schip zaten 23 bemanningsleden. De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. De brand ontwikkelde zich zeer snel. “De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart”.

Helikopters

Waardoor het ene bemanningslid omkwam, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Zeven bemanningsleden zijn overboord gesprongen en opgepikt door vaartuigen ter plaatse. De rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald. “Het was een zeer grote brand, met zeer veel rookontwikkeling. Het was een zeer ernstige situatie aan boord. De kapitein besluit of wordt geëvacueerd of niet. Op een gegeven moment was de situatie zo nijpend dat werd besloten van het vaartuig te springen. Er waren reddingseenheden in het water, die hebben hen eruit gevist.”

De opvarenden zijn naar Lauwersoog en naar Groningen Airport Eelde gebracht. In totaal zestien bemanningsleden zijn volgens de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden allemaal ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.

Bergingsschepen

Het schip Fremantle Highway drijft momenteel stuurloos rond en staat nog in brand, aldus de kustwacht. Het 200 meter lange schip heeft 2857 auto’s aan boord waarvan 25 elektrische auto’s. De melding dat er brand aan boord was kwam rond middernacht binnen bij de hulpdiensten.

Volgens de woordvoerder van de kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. Er wordt wel geprobeerd om het vuur ‘enigszins’ onder controle te krijgen.

Een van de scenario’s is dat het schip zal zinken. Er zijn volgens de woordvoerder meerdere bergingsschepen onderweg. Die moeten de situatie onder controle krijgen als het vrachtschip gaat zinken.