Vraag NS aan reizigers: meld reizen met de trein vooraf aan

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De nieuwe Treinwijzer, zoals de registratieservice wordt genoemd, gaat woensdag meteen in en volgt na een succesvolle proef onder 5000 reizigers dit voorjaar. Door mensen te verzoeken hun ritten te melden, hoopt de NS hun zorgen weg te nemen. “Hoewel treinen leger zijn dan ooit, zien we dat een deel van de reizigers uit angst voor corona de trein vermijdt,” zegt Tjalling Smit, directielid van de NS. “Vroeger waren mensen op zoek naar een lege stoel, nu naar een lege coupé.”

Aanmelding gaat via de NS-app, die miljoenen Nederlanders op hun smartphone hebben staan, of via de reisplanner op de website van de spoorwegen. De NS verwacht dat de meesten van de huidige 400.000 dagelijkse treinreizigers aan het verzoek zullen voldoen. Uit onderzoek onder 46.000 reizigers bleek dit voorjaar dat twee derde open staat voor het vooraf aanmelden van een reis. De pilot toonde daarna aan dat 60 procent van de deelnemers het registreren gebruiksvriendelijk vindt.

Vrijwillig

De vervoerder beklemtoont dat het aanmelden op vrijwillige basis geschiedt en alleen gedurende de coronapandemie zal plaatsvinden. Het doel is verder niet om zoveel mogelijk mensen de trein in te lokken. “We houden ons aan het advies van de overheid. Het aanmelden is bedoeld om mensen die per spoor moeten reizen, zoals mantelzorgers, dat zo gerust mogelijk te laten doen.”

NS

De NS, die afgelopen jaren recordaantallen reizigers vervoerde, is afgelopen jaar keihard geraakt door de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown dit voorjaar kelderde het aantal reizigers met 90 procent. In de zomermaanden ging het beter en zaten de treinen weer voor de helft vol.

Maar door de nieuwe maatregelen zakten de reizigersaantallen weer in: de treinen zijn wederom voor twee derde leeg. Afgelopen weken maakte de NS bekend het rooster terug te brengen tot 90 procent van de normale dienstregeling. Het bedrijf heeft verder komende jaren 4,7 miljard euro extra van de overheid nodig om overeind te blijven en kondigde deze zomer al een fikse reorganisatie aan.

Het leek net weer de goede kant op te gaan voor de NS, vertelt Tjalling Smit, sinds 3,5 jaar directielid bij het bedrijf. Deze zomer zaten er weer behoorlijk wat mensen in de trein. Een landelijke pr-campagne van de spoorwegen en alle andere vervoerders moest de reizigersaantallen in september definitief opkrikken naar een normaler niveau, maar de nieuwe reeks coronabeperkingen maakte korte metten met dat plan.

De spoorwegen zijn weer terug bij af, zegt Smit. Veel mensen werken weer thuis en een ander deel is bang om besmet te raken in de trein, stelt hij. “De treinen zijn leger dan ooit, we zitten op slechts een derde van het normale aantal reizigers, terwijl we een vrijwel volledige dienstregeling rijden. Vroeger waren mensen op zoek naar een lege stoel, nu naar een lege coupé.”

Wat gaat NS precies doen?

“De nieuwe Treinwijzer die we vandaag lanceren helpt reizigers om met een iets geruster hart de trein te pakken. We vragen iedereen zijn reis vooraf aan te melden. Wie de NS-app opent - of onze online reisplanner - vindt daar de button ‘Treinreis aanmelden’. Na registratie volgt een prognose van de verwachte drukte: Eén poppetje als het rustig is, twee bij matige drukte en drie als de trein heel druk is.”

Hoeveel treinreizigers zijn bang voor corona?

“Dat is lastig te zeggen, maar een deel mijdt om die reden de trein. Uit een proef met het aanmelden die we dit voorjaar onder 5000 reizigers hielden, blijkt dat bijna de helft op een ander moment wil reizen als dat een rustigere trein oplevert.”

Willen Nederlanders hun treinreis wel vooraf aanmelden?

“Dat weten we niet zeker, maar onderzoek dat we met de TU Delft onder 46.000 klanten hebben verricht, laat zien dat twee derde er voor open staat. De pilot toont aan dat drie op de vijf mensen de aanmelding gemakkelijk in gebruik vonden.”

Hoeveel treinritten moeten er aangemeld worden om een goede drukte-prognose te maken?

“Er is geen hard minimumpercentage vereist, hoe meer reizigers meedoen, hoe beter. We kunnen op basis van de historische data - zoals reizigersaantallen op een bepaalde dag of het weer - een goede schatting doen, maar die wordt een stuk nauwkeuriger met actuele data.”

Wat als ik van Eindhoven naar Amsterdam reis en alleen het deel Utrecht - Amsterdam druk is?

“Onze voorspelling betreft altijd de flessenhals, hier laten we dus drie poppetjes zien. Bij overstappen geven we voor zowel de eerste als de tweede trein een prognose. En valt je trein uit of is er vertraging dan waarschuwen we je via de app. We hebben je gegevens.”

Waarom is het aanmelden niet verplicht gemaakt?

“Het is een service aan de reizigers, als we iets niet willen is het drempels opwerpen. Er is bovendien geen enkele aanwijzing dat het ov een superspreader van corona is.”

Hoeveel mensen denkt de NS door registratie vooraf extra de trein in te lokken?

“Zoveel mogelijk mensen de trein in krijgen is niet ons doel, we houden ons netjes aan het advies van de overheid. Het aanmelden is bedoeld om mensen die per spoor moeten reizen, bijvoorbeeld mantelzorgers, dat zo gerust mogelijk te laten doen.”

Reizigersvereniging Rover zei in een reactie op de voorjaarsproef te vrezen dat het ov juist minder toegankelijk wordt.

“Eerlijk gezegd snap ik de bezwaren van Rover niet zo. Het aanmelden is vrijwillig, je helpt jezelf, andere reizigers en ons ermee. We zien dit gewoon als een handig hulpmiddel. Voor een museum, de bieb of de horeca moet je je tegenwoordig ook aanmelden, we vragen niet iets heel raars. Het aanmelden is ook privacyproof. We hebben in maart meteen de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht en we gebruiken iemands gegevens alleen voor deze service.”

Dit registratiesysteem is in recordtijd ontwikkeld. Is het wel echt klaar?

“Natuurlijk is het met stoom en kokend water ontwikkeld en gaan we het verder finetunen. In de basis werkt het echter prima, dankzij de proeven hebben we veel geleerd op het technisch vlak. Dit is zover ik weet uniek in de wereld van het massavervoer.”

De vrees is tenslotte dat het systeem na corona blijft...

“We doen dit puur tijdelijk vanwege corona, er ligt geen alomvattend meeslepend plan om het aanmelden permanent te maken. Wél is het systeem later wellicht bruikbaar op andere terreinen. Momenteel loopt een proef om fietsen aan te melden in de trein. Ook is het aanmelden mogelijk bruikbaar voor grote werkgevers of universiteiten. We zijn daarover in gesprek.”