Voorzitter Partij voor de Dieren uit partij gezet

In een verklaring laat de partij weten tot het besluit te zijn gekomen ‘nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten’.

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter.

Machtsstrijd

Binnen de Partij voor de Dieren was een machtsstrijd gaande over de koers van de partij. De jonge Sebastiaan Wolswinkel wilde meer openheid en democratie, maar werd daarin tegengewerkt door oprichters van de partij. Al in aanloop naar zijn verkiezing tot partijvoorzitter op het ledencongres in maart dit jaar werd Wolswinkel tegengewerkt.

De 25-jarige Fries was tot maart voorzitter van Pink, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Tot ongenoegen van PvdD-oprichters Marianne Thieme, Niko Koffeman en Lieke Keller stelde Wolswinkel zich kandidaat om PvdD-voorzitter te worden. Het partijbestuur schoof een andere oudgediende naar voren om voorzitter te worden: Elze Boshart.

Wolswinkel werd door diezelfde Boshart onder druk gezet om zijn kandidatuur in te trekken. “Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communicatie niet aankan,” sneerde Boshart naar Wolswinkel. Zij doelde daarmee op zijn syndroom van Asperger, een contactstoornis.