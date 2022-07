Voorzitter FNV na brandbrief bedrijfsleven: ‘Werkgevers zijn ontzettend dom bezig’

Tuur Elzinga. Beeld Pim Ras Fotografie

Na de hartenkreet van de werkgevers over belemmeringen door de stikstofproblematiek en het overvolle stroomnet heeft Elzinga een eigen hartenkreet: “Investeer in je mensen, zorg voor hogere lonen en leid mensen op.”

Werkgevers zien een uitvoeringscrisis. Er zijn te weinig goed opgeleide mensen om werk uit te voeren, ook bij de overheid. Dat is een van de redenen dat de machine vastloopt, bijvoorbeeld vanwege heel lange vergunningsprocedures. Maar dat is maar het halve verhaal, vindt Elzinga.

Is die uitvoeringscrisis er niet dan?

“Ja, die zien wij ook, onder andere bij de Belastingdienst, het UWV en ook bij de NS en Prorail. Dat komt omdat er jarenlang alleen maar bezuinigd is, alles moest goedkoper. Wij waarschuwden al jaren geleden dat er een personeelstekort aan zat te komen omdat veel mensen met pensioen gaan, zoals bij de NS en Prorail en in de zorg. Eigenlijk in alle overheidssectoren waar marktwerking is geïntroduceerd. Alles moest op een koopje. Maar ook in het bedrijfsleven zitten ze met een uitvoeringscrisis. Het is al jaren bekend dat er te weinig mensen in technische beroepen zijn, of in de IT. Maar daar hebben werkgevers ook te weinig in geïnvesteerd.”

De mensen zijn er toch niet? Overal is een tekort aan personeel.

“Er staan ook nog steeds heel veel mensen aan de kant. En veel mensen met parttimebanen willen meer werken. Maar dat moet wel mogelijk zijn. Dan moet er goede en gratis kinderopvang zijn en daar is ook een tekort aan mensen. Waar het om gaat is dat bedrijven de winsten flink hebben zien stijgen. Dat geld is uitgedeeld aan aandeelhouders in plaats van geïnvesteerd in mensen. Zorg voor koopkrachtbehoud van werknemers en zorg ervoor dat er meer collega’s bijkomen. Bedrijven moeten niet naar aandeelhouders luisteren, maar naar hun werknemers. Ik zeg: rot op met je aandeelhouders en stop je geld in je werknemers. Daar wordt het bedrijf beter van.”

Wordt het bedrijf beter van hogere lonen?

“Bedrijven rekenen de kosten van de inflatie door, die maken hoge winsten. Maar de koopkracht van werknemers blijft achter, net als die van gepensioneerden en mensen met een uitkering. Bedrijven zijn nog steeds niet bereid te investeren in mensen en goede arbeidsvoorwaarden. Als de lonen achterblijven bij de inflatie, dan daalt de koopkracht. Dat leidt tot minder uitgaven en uiteindelijk tot een recessie. Daarom moeten de lonen omhoog, net als de uitkeringen. Het geld is geen probleem, bedrijven maken recordwinsten. Werkgevers zijn ontzettend dom bezig.”

Maar werkgevers gaan niet over de uitkeringen. Het kabinet kan dit jaar niets meer voor ze doen, zeggen ze.

“Ze kunnen best aan belastingknoppen draaien. Room de excessieve winsten van bedrijven af. Verhoog de winstbelasting of maak die progressief, dus een hoger tarief bij meer winst. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dan is er geld om de uitkeringen te verhogen. En het kabinet kan het minimumloon meer verhogen, dan stijgen de uitkeringen ook mee. Het minimumloon wordt nu een jaar eerder een beetje verhoogd. Wij pleiten ervoor dat het minimumloon naar 14 euro gaat, dat is nodig om een beetje fatsoenlijk te kunnen rondkomen. En dat is een berekening uit de tijd voordat de inflatie zo omhoog schoot. Het zijn niet alleen de lage inkomens die last hebben van de inflatie. Ook veel middeninkomens komen in de problemen. Het is goed dat de energietoeslag omhoog gaat. Maar die toeslag zou voor veel meer mensen moeten gelden. Ook voor de middeninkomens met hoge energielasten bijvoorbeeld.”