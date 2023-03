Voortvluchtige ‘Bolle Jos’ in België vervolgd voor cocaïnesmokkel

Demonstratie met een drugshond tijdens een gezamenlijke persconferentie van de Nederlandse en Belgische douane, eerder dit jaar, naar aanleiding van grote cocaïnevondsten in de Antwerpse en Rotterdamse haven. Beeld JONAS ROOSENS/BELGA

De strafzaak is het resultaat van een jarenlang onderzoek onder de codenaam ‘Pharma’. De groep zou volgens de dagvaarding verantwoordelijk zijn geweest voor de invoer van twee partijen cocaïne van 1175 en 793 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, in de periode van 28 november 2017 tot en met 18 oktober 2021.

Bij invallen in Wallonië ontdekte de politie een professioneel gebouwde ruimte waar cocaïne verwerkt en verpakt kon worden. Daarnaast werd een opslagruimte voor drugs ontdekt. Justitie in België vermoedt dat de groep zeker 15 ton cocaïne heeft geïmporteerd.

De groep wordt bovendien verdacht van het voorhanden hebben van illegale vuurwapens en munitie.

Sleutelspeler

Leijdekkers’ zaak zal bij verstek worden behandeld. Hij is voortvluchtig. Justitie in Nederland is al geruime tijd op zoek naar de 31-jarige ‘Bolle’ Jos Leijdekkers. Leijdekkers, ook bekend onder de bijnamen ‘Josje Breda’, ‘El Presidente’, ‘El Ganador’ (de overwinnaar) en ‘Hollywood’ wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een sleutelspeler in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt.

Justitie verhoogde onlangs de beloning voor de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van, en tot de aanhouding van, de voortvluchtige Leijdekkers van 75.000 naar 200.000 euro

Bij de opsporingsdiensten leeft het idee dat Leijdekkers in Turkije verblijft. In augustus en december vorig jaar zou hij daar, volgens de politie, bezoek hebben gehad van zijn ouders en zijn zus. Ze zouden op een luxe schip zijn gaan varen. Inmiddels vervolgt het Openbaar Ministerie de familieleden van Leijdekkers voor witwassen.

In januari dit jaar deed de politie invallen in Breda en Rotterdam. Daarbij werden kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote contante geldbedragen van tienduizenden euro’s en buitenlandse valuta in beslag genomen. Ook werden twee valse Duitse paspoorten gevonden.

Lokmiddel

De vader van Leijdekkers werd aangehouden bij een zogenaamde dynamische verkeerscontrole in Rotterdam. Daarbij controleert de politie auto’s van personen van wie vermoed wordt dat ze crimineel actief zijn. In het voertuig werd een kleine jammer aangetroffen waarmee telefoon- en GPS-verkeer wordt verstoord. Hierna werd de vader aangehouden en ontving hij een dagvaarding van de politierechter. Inmiddels is hij al weer op vrije voeten gesteld.

“Wie wordt er nou gedagvaard voor de politierechter voor een jammertje?” zegt advocaat Guy Weski, die niet alleen Jos Leijendekkers bijstaat, maar ook diens naaste familie. “Deze buitenwettelijke opsporing begint ridicule vormen aan te nemen.”

Volgens Weski probeert het Openbaar Ministerie door het onder druk te zetten van zijn familieleden dichter bij Leijdekkers te komen. “Ze worden gebruikt als lokmiddel. Hier is sprake van misbruik van bevoegdheden, ook gezien de schadelijke persberichten die het OM hierover verspreidt.”

De Belgische strafzaak gaat maandag, onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen, van start in Luik. De Belgische rechtbank heeft drie weken uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.