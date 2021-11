Voortgang in formatie? Niemand is nog gillend weggerend

Beeld ANP

De formatie was ‘on tour’ - maar de karavaan strijkt deze week weer neer in Den Haag. Na een paar dagen en nachten op Landgoed De Zwaluwenberg en een stop in het door bevingen geteisterde Groningen, wacht nu weer de vertrouwde omgeving.

Hoe het VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot nu vergaat? “Ik zeg niks,” aldus een ingewijde, dicht bij één van de onderhandelaars. “Zelfs geen bijvoeglijke naamwoorden als ‘constructief’ en ‘goed’ overleg of sfeer. Er was sfeer, er is overleg.”

Die ‘Haagse bronnen’ tillen het begrip ‘radiostilte’ naar een nieuw niveau. Want werd er 4 jaar geleden nog wel iets onthuld over de formatiegesprekken -bijvoorbeeld de volgorde van onderwerpen (‘eerst de moeilijke, dan de makkelijke’)- blijft het nu doodstil. Over de besprekingen tussen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) verder geen woord. Letterlijk.

Het is een afspraak die de spindoctors onderling maakten. De reden volgens hen: het proces is gebaat bij zo min mogelijk onrust. Lees: het onderlinge vertrouwen (tussen Rutte-Kaag, Kaag-Hoekstra, Segers-Kaag) was na alle mislukte verkenningen zo gering dat een breuk zó voltrokken is.

Al gaven de partijleiders wel enige, voorzichtige inzage in de vorderingen. Informateur Wouter Koolmees sprak vorige week van een ‘verdiepende fase’ waarin de gesprekken zouden verkeren, Rutte durfde de voorspelling van een kabinet-voor-de-kerst wel aan. En op bijvoorbeeld het stikstofdossier zouden de partijen elkaar ‘genaderd’ zijn. En Rutte verklapte -in gesprek met de Canadese premier Justin Trudeau die op bezoek was- dat er over ‘klimaatverandering’ en ‘kansenongelijkheid’ was gesproken. Maar dat was het dan ook wel.

De premier van Canada, Justin Trudeau, met collega Mark Rutte. Tijdens het bezoek van Trudeau verklapte Rutte dat er in de formatie over ‘klimaatverandering’ en ‘kansenongelijkheid’ is gesproken. Beeld AP

Behalve natuurlijk de meest voor de hand liggende aanwijzing dat er voortgang is: geen van de partijen is al gillend weggerend.

Verdere aanwijzingen zijn misschien af te leiden uit de gastenlijst. Want naast gebruikelijke kabinetsadviseurs, nodigde het formatieteam een stoet aan bekende en minder bekende burgers uit. Al dan niet vanuit hun functie. In Groningen werd uitgebreid gesproken met slachtoffers van de aardbevingen aldaar. Signaal: we willen een oor hebben voor de burger, dichtbij hen staan. Ook de directies van de Belastingdienst en het UWV mochten langskomen - de uitvoeringsinstanties van wie kabinet en Tweede Kamer soms het onmogelijke hebben gevraagd. Een ‘vreselijk ongeluk’ als de toeslagenaffaire mag nooit weer gebeuren.

Omtzigt

Met het oog op de ‘nieuwe bestuurscultuur’ werd ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt verwelkomd - ook omdat hij als enige fractieleider nog niet was langs geweest. Want het moet ‘inhoudelijker’, meer ‘transparant’ en het parlement mag niet tegengewerkt worden in haar ‘controlerende taak’. Iets wat Omtzigt (na het debacle met ‘functie elders’) graag nog eens kwam uitleggen.

Die nieuwe wind gaat niet vanzelf waaien, weten de partijen, want VVD, D66, CDA en CU zijn precies dezelfde als in de vorige regeerperiode.

Daarom wordt nu gewerkt aan een ‘dun’ regeerakkoord, of een soort verklaring, waarbij niet alle beleid voor de komende vier jaar dichtgetimmerd moet worden door de coalitie. Ook de oppositie moet meer ruimte krijgen, is het voornemen.

Maar vanaf wanneer? Niemand die het weet, of durft te zeggen. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp schreef vorige week een soort schiet-eens-op-briefje aan de informateurs. Zij krijgt ‘vanuit de samenleving’ in ‘toenemende mate signalen van ongeduld’. Maar Segers schoot meteen terug: ja, de formatie is al van record-duur. Maar de echte, inhoudelijke onderhandelingen konden ‘pas’ na maanden van dramatisch verlopen verkenningen beginnen.

Sigrid Kaag toonde zich vorige maand nog zonnig: Een kabinet ‘pas’ met Kerst? Nee. “Dat lijkt me pessimistisch.”