Voorrang leraren in teststraat en dag na de test al uitslag

Een leraar laat met een stok aan basisschoolleerlingen zien wat 1,5 meter is. Beeld ANP

Dat blijkt uit een beschrijving van de voorrangsprocedure die is verspreid. Leraren met klachten moeten zich in eerste instantie melden bij hun schoolleider. Die bepaalt of de medewerker daadwerkelijk recht heeft op voorrang.

Het kabinet vraagt de schoolleiders secuur met de voorrang om te gaan om te voorkomen dat er ook in de versnelde teststraten wachttijden ontstaan. Alleen als klassen naar huis worden gestuurd of als er lesuitval ontstaat bij het uitblijven van een coronatest mag de directeur voorrang geven.

Formulier

Leraren die versneld getest moeten worden, krijgen een formulier van hun schoolleider én een speciaal telefoonnummer dat ze kunnen bellen. In alle regio’s komt een teststraat met een zogenoemde fast lane, vermoedelijk in de ochtenden. De leerkrachten krijgen nog diezelfde dag of de dag erna een test. In principe ontvangen ze ook de uitslag op de dag van de test.

De afgelopen weken hamerden onderwijspartijen op de noodzaak van zo’n snelle test voor leerkrachten. Basis- en middelbare scholen missen nu soms een week een leraar, omdat er dagen zit tussen het maken van een afspraak, testen en uitslag. Daardoor zijn al klassen naar huis gestuurd, scholen gesloten of zaten scholieren noodgedwongen weer achter hun computer voor online onderwijs.

Eis

Hoewel het voor zorgminister Hugo de Jonge een lastige puzzel was om voorrang te verlenen aan mensen met een vitaal beroep, zónder dat de wachtrijen voor de tests verder zouden oplopen, heeft hij toch ingestemd. Een Kamermeerderheid eiste die voorrang. Alleen leraren van basis- en middelbare scholen kunnen voorrang krijgen. De GGD’s hebben ruimte vrijgespeeld.