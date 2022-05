Voormalige zakenpartner van ‘Scarface’ op Nationale Opsporingslijst

Mohamed Nyabi. Beeld Politie

Nyabi wordt ervan verdacht zich op grote schaal te hebben beziggehouden met de handel in verdovende middelen. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, wapenbezit en betrokkenheid bij een gewelddadige ontvoering in Duitsland. In de zaak zijn op 9 mei drie mannen uit Den Haag aangehouden, een van hen is een broer van Nyabi.

Mohamed Nyabi wordt ook wel ‘Nibit’, ‘Brede’ of ‘Primo’ genoemd. Aan het begin van het vorige decennium zou hij zich in Zuid-Amerika hebben beziggehouden met het opzetten van drugstransporten. In 2013 werd hij in Equador aangehouden tijdens ‘Operaçion Cazador’, een onderzoek naar een drugstransport van ruim 4 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Spanje. Hij maakte gebruik van een vals paspoort, waardoor op televisie bij zijn foto een andere naam werd getoond.

Liquidaties

Zowel in het criminele milieu als binnen de opsporingsdiensten wordt Nyabi beschouwd als een zakenpartner van de in 2014 geliquideerde drugshandelaar Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. Na de dood van Samir Bouyakrichan werd hij nog altijd gezien als een belangrijke zakenpartner van diens erven.

Die groep was, volgens justitie, in conflict geraakt met de criminele trojka die bestond uit Ridouan Taghi, Rico ‘De Chileen’ R. en de Italiaanse Camorrabaas Raffaele Imperiale. In de jaren die volgden dook de naam van Nyabi op in de marge van grote onderzoeken naar liquidaties en onderwereldgeweld. Zo viel zijn naam onder andere in onderschept berichtenverkeer waarin een ophanden zijnde moordaanslag in Dubai werd besproken.

Handel in antiek

Op internet werd zijn naam genoemd op het door rivaliserende criminelen gerunde misdaadblog Crimebron. Op de inmiddels offline gehaalde website werd een foto van Nyabi getoond en werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij drugstransporten.

Nyabi leek zich de laatste jaren te hebben toegelegd op de handel in antieke kunstvoorwerpen in Dubai. Op Instagram zijn berichten van ruim een jaar geleden terug te vinden waarin oude munten, beelden en ander antiek worden aangeprezen.

Nyabi staat zowel nationaal als internationaal gesignaleerd ter aanhouding.