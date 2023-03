Voormalig RTL Nieuws-verslaggever Jos Heymans (72) overleden

In 2011 werd bij Jos Heymans een zeldzame vorm van kanker gevonden. Beeld Jacques Zorgman

Heymans laat zijn vrouw Marga en dochter Anne na. ‘Met het overlijden van Jos Heymans verliest de parlementaire journalistiek een man die het Binnenhof decennialang als geen ander wist te duiden,’ reageert premier Mark Rutte via Twitter. ‘Kritisch, betrokken en deskundig – zo blijft hij in mijn herinnering.’

De verslaggever begon in 1995 bij RTL Nieuws en was de decennia erna ‘van onschatbare waarde’ voor het programma, reageert hoofdredacteur Ilse Openneer. In 2016 ging hij als tv-gezicht met pensioen. “Bij Jos mocht het schuren,” aldus Openneer. “Nooit verloor hij zijn journalistieke opdracht uit het oog. We verliezen een dierbare collega en we zijn verdrietig over het verlies van een mooi mens.’’

Maatje

RTL Nieuws-collega Frits Wester zegt op Twitter verdrietig te zijn vanwege het overlijden van zijn ‘maatje en collega’. ‘Wat hebben we samen vanaf 1995 veel beleefd. Mooie herinneringen die blijven.’ Collega’s Erik Mouthaan en Fons Lambie roemen de manier waarop Heymans altijd bereid was nieuw talent te helpen. ‘Altijd deelde hij zijn ervaring: om je wegwijs te maken in Brussel of hoe Irish coffee hoort te zijn. We gaan ‘m missen,’ twittert Lambie.

In 2011 werd bij Heymans een zeldzame vorm van kanker gevonden waarbij witte bloedlichaampjes zich ontwikkelen tot kankercellen. “Gemiddeld leef je daar nog tien jaar mee,” zei hij bij zijn pensioen. De confrontatie met zijn sterfelijkheid hielp hem wel af van een angst die hij had voor de dag van morgen. “Ik dacht altijd: vandaag gaat het goed, dan zal het geluk morgen wel op zijn. Dat heb ik afgeleerd.’’