Voormalig Oranje-doelman Jan Jongbloed (82) overleden

Jan Jongbloed (r) met Johan Cruijff bij het WK van 1974. Beeld Nationaal Archief / Mieremet, Rob / Anefo

De Amsterdammer was actief als doelman tussen 1959 en 1985. Hij speelde twee WK-finales voor Oranje, in 1974 en 1978, die beide verloren werden.

Jongbloed begon zijn carrière bij DWS in 1959, dat in 1972 opging in de fusieclub FC Amsterdam. Hij bleef daar onder de lat staan tot 1972. Daarna vervolgde hij zijn carrière bij Roda JC en Go Ahead Eagles. Ook was Jongbloed de oudste speler ooit in een eredivisiewedstrijd. Op 8 september 1985 stond hij op 44-jarige leeftijd onder de lat bij Go Ahead Eagles.

Voetbal niet op eerste plaats

Voor Jongbloed kwam voetbal niet op de eerste plaats, blijkt uit zijn biografie Aparteling. “Ik hield van vissen, vrouwen en voetbal. In die volgorde.”

Jongbloed was met 686 wedstrijden op Pim Doesburg na, de voetballer met de meest gespeelde Eredivisieduels. Na zijn carrière in de voetbalwereld was Jongbloed te horen op de radio.

Jongbloed was al enige tijd ziek.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: