Voormalig minister en Amsterdams gemeenteraadslid Arie Pais (VVD) overleden

Arie Pais na zijn beëdiging tot minister van Onderwijs. Beeld ANP

Pais en Schoo waren daarmee het eerste ‘ministeriële echtpaar’. Pais zelf was tussen 1977 en 1981 minister in het eerste kabinet-Van Agt. Verder was hij onder meer gemeenteraadslid in Amsterdam, Eerste Kamerlid en later vicepresident van de Europese Investeringsbank.

De Amsterdammer was van Joodse afkomst en zat tijdens de oorlog ondergedoken. Na de oorlog zat hij op het Vossius Gymnasium en studeerde later economie. Ook was hij hoogleraar. In 1993 ontving hij de Akademiepenning van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Enkele jaren geleden kwamen zijn memoires uit. “Hoeveel ministers hebben de moeite genomen op te schrijven wat ze hebben gedaan en waarom? Uit mijn tijd als minister twee. In Engeland of Frankrijk is het normaal. Daaruit zijn vaak interessante en leerzame conclusies te trekken, ook voor ons in Nederland,” zei hij daarover tegen Elsevier.

Ondergedoken

De VVD’er was in zijn jonge jaren nog lid van de PvdA. Hij was vegetariër en stond bekend als dierenliefhebber. Tijdens de oorlog zat de Joodse Pais ondergedoken in Barneveld. Daar besloot hij al om vegetariër te worden. “In Barneveld draaiden ze de hanen telkens de nek om en dan hoorde je hoe de kippen die achterbleven machteloze geluidjes maakten. Als kind heb ik daaruit de consequenties getrokken.”

Dat er onder hem voor het eerst vrouwen op hoge posities kwamen op het onderwijsdepartement, noemde hij tegen Elsevier een van de belangrijkste resultaten van zijn ministerschap. “Toen ik aantrad, was er op geen enkel ministerie een vrouw de ambtelijke baas. En op mijn departement had ook geen van de veertig directoraten een vrouw als chef. Dan kun je zeggen: is dat nu zo belangrijk? Dat vond ik wel. En ik ben blij dat onderwijs het eerste ministerie is geweest dat eindelijk dat glazen plafond doorbrak.”

De in Den Haag geboren Pais is 92 jaar geworden.