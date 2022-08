Voormalig burgemeester van Rotterdam en oud-minister Bram Peper (82) overleden

Beeld ANP / ANP

Peper is 82 jaar geworden. Hij was drie keer getrouwd, zijn derde huwelijk was met Neelie Kroes, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, lid van de VVD. Peper woonde in Rotterdam en overleed zaterdagmiddag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten.

Peper werd geboren op 13 februari 1940 en groeide op in een Haarlems arbeidersmilieu. Zijn vader was metaalbewerker, het gezin was arm. Peper had talent voor voetbal en speelde ooit een interland als semi-prof met het Nederlands amateurelftal tegen Zwitserland. Peper had carrière in het voetbal kunnen maken, maar koos voor een studie. Hij studeerde sociale wetenschappen, economie en sociologie in Amsterdam en Oslo. Na zijn studie ontwikkelde Peper politieke ambities en trad hij begin jaren zeventig als beleidsadviseur toe tot het landelijk bestuur van de Partij van de Arbeid.

Incidenten

In 1982 werd Peper burgemeester van Rotterdam. Met zijn benoeming was niet iedereen blij. Op het stadhuis kregen velen een andere functie en daarmee maakte Peper zich niet geliefd. Ook stapelden de incidenten zich op. Zo reed hij met zijn dienstauto over een busbaan en foeterde hij een agent uit die hem daarvoor aanhield, en moest hij afkicken van overmatig drankgebruik. Echt geliefd onder de Rotterdammers werd Peper nooit, toch bleef hij in functie tot 1998.

Na zestien jaar burgemeesterschap vertrok hij naar Den Haag voor een ministerspost in het tweede kabinet-Kok. Maar het verleden bleef de kersverse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties achtervolgen. Als Rotterdamse burgemeester zou Peper op grote voet hebben geleefd en voor 100.000 gulden hebben gefraudeerd.

Aftreden

Peper deed de verhalen, die bekend kwamen te staan als de ‘bonnetjesaffaire’ af als ‘lariekoek’, en ‘verzonnen flauwekul.’ Maar als minister van Binnenlandse Zaken zat hij in een moeilijk parket. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de integriteit van ambtenaren en voor het toezicht op de financiën van gemeenten. Om zich naar eigen zeggen te kunnen verweren tegen de aantijgingen, trad Peper af.

Uiteindelijk oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat het onderzoek van KPMG naar de affaire ‘onvoldoende en onjuist’ was. Er kwam een schikking, maar volledig eerherstel kreeg de ex-minister niet. Hij begaf zich weer in wetenschappelijke kringen, liever dan zich weer als politiek strateeg te ontpoppen. Hij doceerde als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hier en daar gaf hij nog een interview. Maar de hoogleraar met de wijde blik die eens Rotterdam en korte tijd ook Nederland bestuurde, zette een punt achter zijn publieke leven.

Droefenis om overlijden Peper De PvdA rouwt om het overlijden van Peper, die jarenlang politiek actief was voor de sociaaldemocratische partij. ‘We gaan zijn scherpe blik en enorme betrokkenheid missen,’ meldt de PvdA op Twitter. ‘Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.’ Partijleider Attje Kuiken spreekt van een ‘zeer verdrietig bericht.’ Peper ‘stond aan de basis van het Rotterdam zoals we het nu kennen en zal door ons en veel Rotterdammers en Nederlanders worden gemist,’ schrijft ze. ‘Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.’ Ook partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent staat zaterdagavond stil bij het overlijden van Peper. ‘Tijdens mijn laatste bezoek aan hem stond zijn deur wagenwijd open. Hij sprak bezorgd over de afbraak van de overheid en pleitte juist voor een sterke staat.’ Sent noemt de voormalig burgemeester ‘opmerkzaam, slim en betrokken. We gaan je missen, Bram.’ De huidige Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roemt Peper. “Burgemeester Peper was in zijn tijd een groot bestuurder en denker. Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad,” laat Aboutaleb weten via zijn woordvoerder. “Hij heeft de laatste jaren helaas ook geleden onder een mindere gezondheid. En toch verscheen hij regelmatig op allerlei stedelijk activiteiten om zijn belangstelling te tonen.” Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt het overlijden van Peper te ervaren als een zwaar verlies voor de stad. Zondag zal vanaf 10.00 uur de Rotterdamse vlag op het stadhuis halfstok hangen. Premier Mark Rutte reageert ‘zeer bedroefd’. ‘Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn,’ aldus Rutte. Bram Peper ‘maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld.’ Hij roemt Peper als ‘een kundig bestuurder en een goede vriend’ en wenst zijn naasten ‘veel sterkte toe met dit grote verlies.’

Zeer bedroefd door het overlijden van Bram Peper. Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Hij maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld. Hij was een kundig bestuurder en goede vriend. Ik wens zijn naasten veel sterkte toe met dit grote verlies. — Mark Rutte (@MinPres) 20 augustus 2022

