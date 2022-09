Voormalig Ajaxdoelman Piet Schrijvers (75) overleden

Ajaxdoelman Piet Schrijvers schopt een penalty van Kees van Kooten uit zijn doel. Beeld ANP

Hij stond ook onder de lat bij onder meer Ajax en PEC Zwolle en speelde 46 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij zowel in 1974 (als reserve) als in 1978 de WK-finale verloor. Enkele jaren geleden werd bekend dat Schrijvers de ziekte van Alzheimer had.

‘De Beer van de Meer’

De doelman kreeg in zijn jaren bij Ajax de bijnaam ‘De Beer van de Meer’, een verwijzing naar zijn imposante verschijning in het toenmalige stadion van Ajax.

De eerste profclub van Schrijvers was DWS, waar hij tweede keeper werd achter Jan Jongbloed. De twee zouden jaren later op het WK van 1974 in West-Duitsland en van Argentinië in 1978 opnieuw om de plek van eerste doelman strijden.

In 1968 haalde trainer Kees Rijvers hem naar FC Twente. In Enschede beleefde Schrijvers zijn definitieve doorbraak. Als semi-prof, want Schrijvers werkte ook bij de betoncentrale. In 1972 eindigde de club het seizoen met 13 tegentreffers, waarmee Schrijvers de minst gepasseerde doelman van de eredivisie werd. Jaren later zei hij over zijn Twentse periode: “Dat was mijn mooiste tijd.”

Nederlands elftal

Schrijvers debuteerde in 1971 in het Nederlands elftal, al was hij meestal de tweede man achter Jan van Beveren. Toen deze afviel voor het WK van 1974 kreeg Jongbloed vrij onverwacht de voorkeur boven Schrijvers.

Van 1974 tot 1983 kwam Schrijvers uit voor Ajax, waarmee hij vijf keer de nationale titel veroverde. Op het WK 1978 kreeg Jongbloed opnieuw de voorkeur in Oranje, maar heroverde Schrijvers al snel zijn basisplaats. Door een blessure miste hij de finale tegen Argentinië

De doelman ging in zijn nadagen nog naar PEC Zwolle, waar hij zijn loopbaan afsloot met de bijnamen ‘de Bolle van Zwolle’ en ‘het lek van PEC’. Daarna was Schrijvers nog jarenlang actief als (keepers-)trainer bij meerdere clubs, al maakte hij in die hoedanigheid minder naam dan als doelman.

In 2019 maakte schrijver Yoeri van den Busken bij de presentatie van de biografie van Schrijvers bekend dat de oud-keeper aan alzheimer leed. “De blessure op het WK van 1978, Piet heeft er geen herinnering meer aan,” aldus de schrijver.

