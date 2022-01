Voormalig advocaat Max Moszkowicz sr. (95) overleden

Max Moszkowicz sr. Beeld ANP

Moszkowicz zat als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim tweeëneenhalf jaar in een concentratiekamp. Hij was de enige van zijn familie die het kamp overleefde. Na zijn terugkomst maakte hij zijn gymnasium in vogelvlucht af en studeerde hij rechten.

Moszkowicz stond als advocaat een lange reeks kopstukken uit de onderwereld bij, ook de Amsterdamse, en figureerde als aanvoerder van verdedigingsteams in talrijke processen in de hoofdstad. Zo was de gesoigneerde strafpleiter de advocaat van Klaas Bruinsma, alias ‘De Dominee’, die wel is beschouwd als de enige Nederlandse maffiabaas ooit. De gewelddadige organisatie die Bruinsma leidde tot hij in 1991 voor het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid werd geliquideerd, heeft de onderwereld voorgoed veranderd.

Ook Heinekenontvoerder Cor van Hout werd door de oude Moszkowicz bijgestaan, net zoals hasjhandelaar Johan Verhoek, ‘De Hakkelaar’.

Hevige kritiek

Dat hij de zwaarste criminelen verdedigde, kwam Moszkowicz senior op hevige kritiek te staan, die hij pareerde met zijn inmiddels gevleugelde stelling dat hij ‘niet de daad verdedigde, maar de dader’. Hij stond aan de absolute top van de strafadvocatuur toen die in de jaren negentig almaar prominenter in de media verscheen. Sindsdien zijn advocaten niet meer uit de schijnwerpers weg te denken.

In 2004 kreeg Moszkowicz een beroerte. In 2013 stopte hij als advocaat. Zijn zoons David, Max, Bram en Robert volgden allemaal zijn voetsporen.