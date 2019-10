Voordeur provinciehuis Groningen eruit gereden door protesterende boeren

Boeren bij het provinciehuis van Groningen. Beeld ANP

De boeren hadden de provincie een ultimatum gesteld. Als ze om 15.00 uur niet het stikstofbeleid hadden ingetrokken, zouden ze de deur eruit rijden. Onder druk van de boeren hebben inmiddels Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland het nieuwe systeem nog voor de invoering losgelaten.

Nadat de deur was opengebroken, ging een groep boeren naar binnen. Daarbij is gevochten. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Inmiddels is het weer rustig bij het provinciehuis. De Mobiele Eenheid is aanwezig.

Eerder op de dag bekogelden de protesterende boeren het provinciehuis met eieren. Ook reden ze paaltjes omver om bij provinciehuis te kunnen staan en strooiden ze stro op politieagenten.