Voordeur Ferd Grapperhaus beklad: ‘pedo, nazi’

De voordeur van Ferd Grapperhaus in Amsterdam is beklad met de woorden 'pedo nazi'. Een bericht daarover en thuisadressen van enkele (oud)bewindslieden is geplaatst door ene Andrea in de Telegramgroep 'Onrecht TV achterbank', een fanclub van Eline van 't Noordende. pic.twitter.com/JjFE58A2LH — Hans de Vreij (@hdevreij) 14 januari 2022

Op sociale media circuleren beelden van de bekladde voordeur in stadsdeel Centrum. Volgens een woordvoerder van de politie is er in Amsterdam inderdaad een melding binnengekomen over een bekladde voordeur, al wil de politie geen uitspraken doen over de identiteit van de bewoners. Vast staat dat de betreffende woning eigendom is van oud-minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie).

Buurtbewoners zijn donderdag door de politie gevraagd om recente camerabeelden te delen, in een poging om na te gaan of de daders in beeld zijn gebracht. Wie er achter de bekladding zit is vooralsnog onbekend.

Beveiliging

De bekladding – met de woorden ‘pedo’ en ‘nazi’ – komt op een moment dat oud-collega’s van Grapperhaus streng beveiligd worden na vergelijkbare incidenten. Anti-coronademonstranten stonden al voor de deur van de Rotterdamse woning van minister Hugo de Jonge, en vorige week stond een Amsterdamse man met een brandende fakkel te zwaaien toen hij aanklopte bij minister Sigrid Kaag in Den Haag.

Diverse adresgegevens van bewindspersonen circuleren in een bestand op sociale media. Maar het fenomeen is niet nieuw, ook bij de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeesters aan de Herengracht bellen met enige regelmaat burgers aan die verhaal willen halen.