Voor ruim half miljoen mensen dreigt volgend jaar toch pensioenkorting

Beeld ANP

Pensioenfondsen krijgen daardoor iets meer speelruimte om te herstellen, zodat ze voldoende geld in kas hebben. Maar dat geldt niet voor vier fondsen die er te slecht voor staan. Welke fondsen dat zijn, is niet bekend.

Het gaat waarschijnlijk niet om de vier grootste pensioenfondsen ABP, PFZW, PME en PMT, zo maakt de Pensioenfederatie in elk geval op uit het deelnemersaantal. Bij ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT zijn namelijk veel meer mensen aangesloten.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest van de Tweede Kamer op zoek naar een oplossing om ‘onnodige’ kortingen te voorkomen. Die dreigen bij veel pensioenfondsen omdat die volgens de regels te weinig geld in kas hebben voor de toekomst. Als er geen maatregelen waren getroffen, hadden 27 fondsen met in totaal 7,8 miljoen deelnemers moeten korten.

Door de maatregelen worden de meeste werknemers en gepensioneerden niet gekort op hun pensioen komend jaar. Ook blijven pensioenpremies voor werkgevers en werknemers gelijk, in plaats van dat ze zeer fors worden verhoogd. Pensioenfondsen moeten alleen nog korten als hun dekkingsgraad lager is dan 90 procent.

Garanties

Garanties op het volledig voorkomen van kortingen kunnen niet worden gegeven, benadrukt de minister in een toelichting. De economische ontwikkelingen in de wereld zijn nu eenmaal van grote invloed op de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Eind december wordt bekeken hoe alle fondsen het doen.

De vakbonden reageren tevreden op het besluit van de minister. Zo zegt Tuur Elzinga, de vicevoorzitter van de vakbond FNV: “Kortingen, premiestijgingen of tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw hadden de resultaten die we in het akkoord hebben afgesproken direct in gevaar gebracht. Ik ben blij dat deze dreiging voor nu is afgewend.”

CNV is blij dat Koolmees deze stap zet, maar is kritisch omdat een klein aantal fondsen nog altijd het risico loopt te moeten korten. “We gaan uit van weinig mensen en kleine bedragen. Deze ontwikkeling houden we uiteraard nauwlettend in de gaten,” reageert CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het een goede zaak dat de minister maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. De drie bepleitten eerder al om niet te korten en geen premies te verhogen of de opbouw te verlagen tijdens de uitwerking van het akkoord. “Alle aandacht moet nu gaan naar de uitwerking van het pensioenakkoord, zodat het pensioenstelsel klaar wordt gemaakt voor de toekomst,” schrijven de ondernemersorganisaties in een gezamenlijke reactie.