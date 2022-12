Voor Oranje gaat WK met kraker tegen Argentinië pas echt beginnen

Oranje is compleet bij laatste training voor kwartfinale. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

“Argentinië en eventueel Brazilië in de volgende ronde zijn toch andere landen dan die we hier al ontmoet hebben,” zei Van Gaal tijdens de persconferentie. In een zaal met honderden journalisten maakte Van Gaal een show van zijn persconferentie. Hij probeerde Memphis Depay voor de grap op zijn mond te zoenen om aan te tonen dat hij ook goed omgaat met spelers die hij bij Manchester United heeft gepasseerd. Ook noemde hij zichzelf een jonge God van 71 jaar. Wat een verschil met zijn Argentijnse collega Lionel Scaloni, die bijna alle vragen ontweek en veel nietszeggende antwoorden gaf.

Nederland en Argentinië hebben elkaar vaker ontmoet op het WK. Soms liep het goed af voor Oranje, zoals op het WK van 1974 (4-0) en op de mondiale eindronde van 1998 (2-1), met een weergaloze treffer van Dennis Bergkamp. Maar Argentinië versloeg Nederland in de finale van het WK van 1978 na verlenging (3-1) en acht jaar geleden nam de tweevoudig wereldkampioen na een halve eindstrijd zonder doelpunten de strafschoppen beter.

“Maar al die wedstrijden zijn niet te vergelijken met dit duel,” zei Van Gaal. “In 1974 en 1978 was voetbal nog een open spel. Maar dat is het niet meer. Daar kan je van vinden wat je vindt. Maar zo is het voetbal geëvolueerd. Het blijft altijd mogelijk om beslissende momenten te krijgen. Ook momenten die je je over jaren nog zal herinneren. Ik weet dat er kritiek is op ons spel. Maar als we ons plan goed uitvoeren, dan spelen we juist aanvallend. Net zoals Brazilië hier, al hebben die veel prachtige aanvallers.”

Van Gaal wilde niet veel zeggen over zijn strijdplan voor het weerzien met de Argentijnen. Maar de bondscoach weet dat hij meer kans op succes heeft als Lionel Messi weinig aan de bal komt. Marten de Roon krijgt waarschijnlijk de opdracht om de Argentijnse vedette op het middenveld voor de voeten te lopen. Centrale verdedigers Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké zullen proberen om Messi zover mogelijk van het doel van keeper Andries Noppert weg te houden.

Van Gaal zal zijn basisformatie van de achtste finale tegen de Verenigde Staten niet op veel plaatsen wijzigen. Mogelijk keert Steven Bergwijn terug in het elftal. In dat geval zal Cody Gakpo als aanvallende middenvelder gaan voetballen. Davy Klaassen zou dan op de bank moeten plaatsnemen.

