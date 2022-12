Voor liquidatie tot 20 jaar veroordeelde Amsterdamse rapper ‘Auki’ knipt enkelband door, op de vlucht

Beeld ANP

Afgelopen dinsdag werd August D. veroordeeld tot twintig jaar voor zijn rol bij de moord op Mehmet Kiliçsoy. Deze Nijmeegse huisschilder werd op 6 juli 2020 doodgeschoten in het Gelderse Beuningen. Hij bleek een onschuldig slachtoffer. De moordenaars hadden het eigenlijk op iemand anders voorzien.

Tijdens de behandeling van de zaak werd afgelopen november het voorarrest van August D. opgeheven. Dit gebeurde omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen D. was. Daarna bracht het Openbaar Ministerie echter nieuw bewijs tegen hem in.

In 2021 stond D. terecht voor een wapenzaak. Die zaak kwam aan het rollen nadat het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de recherche, in 2019 al drie tips binnenkreeg. Daarin werd August D. beschuldigd van handel in zware wapens en werd hij gelinkt aan een concrete moord in Zuidoost. In een derde zaak werden ‘Auki’ en zijn broer ‘Joey’ beschuldigd van het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. D. werd uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Omdat hij een deel van zijn straf in die zaak had uitgezeten, droeg hij een enkelband.

Enkelband

Toen de rechtbank Arnhem dinsdag het vonnis uitsprak in de zaak over de moord op Mehmet Kiliçsoy in Beuningen, gold daarbij ook een bevel tot gevangenneming voor Auki D. Hij moest zich daarom woensdag melden op een politiebureau om zijn straf uit te gaan zitten. Dat deed hij niet. Hij knipte zijn enkelband door en nam de benen.

August D. staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Menno van Gaalen, de advocaat van August D., wil niet reageren.

August D. is de oudere broer van Jomairo ‘Joey’ D. Hij werd afgelopen dinsdag veroordeeld tot 30 jaar. De rechtbank ziet hem als ‘organisator van extreem gewelddadige delicten’, die opdrachten gaf voor twee liquidaties en de beschieting van een chalet.