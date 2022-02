Voor Lil Kleine zullen de zwaarste financiële klappen nog volgen

Rapper Lil Kleine (27) wordt verdacht van mishandeling van zijn vriendin. Beeld ANP / Harold Versteeg

1. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Sony stond de afgelopen dagen onder zware druk zich uit te spreken over de samenwerking met de van mishandeling verdachte Lil Kleine (Jorik Scholten, 27). De rapper stapte recent over naar Sony, een van de drie zogeheten majors in de muziekindustrie, maar heeft voor dat label nog geen muziek uitgebracht. Het laatste album van Lil Kleine, het eind januari uitgekomen Ibiza Stories, verscheen nog onder de vlag van Top Notch. Dat label, waarop Lil Kleine samen met Ronnie Flex doorbrak met de hit Drank & Drugs, zei vorige week al de promotie van de muziek van Lil Kleine te staken.

Nu zegt directeur Alex de Maegd van Sony Music dat de samenwerking wordt beëindigd. ‘Sony neemt de aantijgingen tegen Lil Kleine zeer serieus en tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media,’ zo staat in een verklaring. Op vragen wil het bedrijf niet ingaan.

2. Hoeveel was de samenwerking tussen Sony en Lil’ Kleine waard?

‘De grootste platendeal voor een Nederlandstalige artiest ooit,’ pochte Lil Kleine bij het sluiten van zijn nieuwe overeenkomst met Sony. Voor welk bedrag hij zich aan de platenmaatschappij verbond werd niet openbaar gemaakt, noch het aantal albums dat de rapper aan Sony verplicht was. Maar omdat wel bekend was dat het vorige recordbedrag met 2,4 miljoen euro op naam van rapper Boef stond, is duidelijk dat het om een miljoenendeal gaat.

Daarvoor kreeg Sony overigens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid over de muziek van de rapper. Die had volledige artistieke vrijheid bedongen. Sony zou alleen de distributie verzorgen en pas betrokken worden bij het verschijnen van muziek als de nummers al volledig af waren.

3. Wat zijn de financiële gevolgen voor de rapper én de platenmaatschappij?

Onduidelijk is hoe groot het voorschot is dat aan Lil Kleine is uitgekeerd. Voor een contract als het zijne zijn grofweg twee opties. Bij de eerste wordt de gehele waarde van het contract op voorhand betaald en later verrekend. Een andere mogelijkheid is dat pas wordt betaald als de zogeheten mastertape (de hoofdopname) van een album in het bezit van de maatschappij komt. Of het bedrag – 3 miljoen gaat in de media rond – inderdaad al is overgemaakt, is niet met zekerheid te zeggen.

Ook is niet duidelijk hoe het contract van de rapper er precies uitziet. Staat er in de kleine lettertjes iets over het gedrag dat van een artiest wordt verwacht? Sony zal ongetwijfeld pogen het betaalde voorschot terug te vorderen door het contract nietig te laten verklaren, maar daarvoor moet wel duidelijk zijn dat de rapper de voorwaarden heeft overtreden.

Sowieso zullen de zwaarste financiële klappen voor Lil Kleine nog volgen. Hij is vooral rijk geworden met lucratieve schnabbels in discotheken en op privéfeesten en festivals. Die inkomsten zullen vermoedelijk in sprinttempo opdrogen.

De boycot op de radio kost hem slechts enkele duizenden euro’s per maand, omdat grote radiozenders hem hiervoor toch al weinig draaiden en de verdiensten daarvan sowieso niet hoog liggen.

4. Wat moet Lil Kleine nu doen met nieuwe muziek?

Op dit vlak verandert er niet veel voor de rapper. Hij was onder het contract met Sony al helemaal zelf verantwoordelijk voor het opnemen van zijn muziek. In 2019 bracht hij zijn muziekrechten onder bij de publishingtak van Sony, maar ook die stopt ‘de werkrelatie’ met Lil Kleine nu. Omdat de rapper ook eigenaar is van muziekuitgeverij Hitmen kan hij zelf zijn muziekrechten exploiteren.

Hij zal alleen nieuwe partners moeten vinden voor de verspreiding en de promotie van zijn muziek of die taken met een eigen bedrijf op zich moeten nemen. Maar dat is een situatie die in de popmuziek veel vaker voorkomt. Zelfs grote Nederlandse artiesten, zoals Guus Meeuwis, zijn ‘independent’. Zij zijn hun eigen platenbaas en brengen muziek in eigen beheer uit.

Belangrijkste vraag voor de rapper lijkt nu of zijn managementbureau, Naman van Nathan Moszkowicz, de samenwerking wel aanhoudt. Moszkowicz toonde afgelopen jaar in de zaak rond Bilal Wahib zijn capaciteiten als behendig crisismanager. Die heeft Lil Kleine nu keihard nodig.

5. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbaarheid van de muziek van Lil Kleine?

Zijn catalogus blijft gewoon te beluisteren op alle streamingdiensten. Spotify besloot vorige week wel om de rapper te verwijderen uit alle redactionele tiplijsten, maar houdt zijn muziek gewoon online. In het debat over de grenzen van de inhoudelijke verantwoordelijkheid van streamingplatforms – ook actueel in de kwestie rond de omstreden podcasthost Joe Rogan – stelt Spotify zich op het standpunt dat de consument zelf moet kunnen beslissen of die muziek van schandaalartiesten wil horen. Ook muziek van veroordeelde artiesten als R. Kelly blijft gewoon beschikbaar.