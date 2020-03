Voor het zevende jaar op rij geen strenge vorst in de winter

In 2018 kon er wel op de grachten geschaatst worden, maar was er geen strenge vorst. Beeld ANP

Op 25 januari 2013 werd het voor het laatst een temperatuur gemeten onder de -10 graden, de temperatuur waarbij we spreken van strenge vorst. Volgens Weeronline is het uniek dat het al zeven jaar op rij niet streng gevroren heeft en ‘tekenend voor de opwarming van het klimaat’.

Het kwam eerder niet langer dan drie winters op rij voor dat het niet streng vroor in Nederland. Daarmee zijn de huidige zeven jaar al meer dan een verdubbeling van het vorige record.

Deze winter werd de laagste temperatuur in De Bilt gemeten op 28 december: -3,4 graden. Alleen in de winter van 2013-2014 was de laagst gemeten temperatuur met -3,1 graden nog hoger.

Maart

Er is een kleine kans dat we in maart nog strenge vorst krijgen. Sinds 1901 is het maar negen keer voorgekomen dat het kwik in maart daalde tot onder de -10 graden. In 2005 gebeurde dat voor het laatst. Het werd toen op 4 maart -14,4 graden in De Bilt en er viel sneeuw.