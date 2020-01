Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Beeld ANP XTRA

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7000 per maand, tot 302.000 in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in de laatste maand van het jaar uit op 3,2 procent.

In december hadden 4 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand afgenomen.

Uitkeringsinstantie UWV telde eind december 223.000 lopende ww-uitkeringen. Dat was 1,9 procent minder dan een maand eerder. Eind 2018 waren er nog 263.000 ww-uitkeringen. In alle beroepsgroepen was sprake van een daling, waarbij de grootste afname zichtbaar was in de agrarische beroepen, zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen. Het aantal ww-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018.

Nog een record

Ook de arbeidsparticipatie bereikte een recordhoogte. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar. Vanaf 1969 zijn jaarcijfers ter vergelijking beschikbaar. Destijds waren 5,1 miljoen mensen aan het werk.

De nettoarbeidsparticipatie lag in 1969 en 1970 rond de 59 procent en daalde naar een dieptepunt van rond de 54 procent in het midden van de jaren tachtig. Daarna begon de arbeidsdeelname weer te stijgen. Pas in 1995 werd het percentage van 1970 overtroffen.

In 2008, aan de vooravond van de economische crisis, was bijna 68 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk. In 2018 kwam het percentage daar al dichtbij, in 2019 werd het overtroffen. De arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen heeft zich in de afgelopen vijftig jaar verschillend ontwikkeld, merkt het statistiekbureau op.

Bij vrouwen is er vrijwel steeds een stijgende lijn geweest, van ruim 34 procent in 1969 tot ruim 64 procent in 2019. Bij mannen ligt de arbeidsparticipatie juist lager dan vijftig jaar geleden, ruim 73 procent in 2019 tegen 84 procent in 1969.