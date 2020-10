Voor het eerst meer dan 10.000 positieve tests, 743 in Amsterdam

Beeld ANP

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had de meeste nieuwe gevallen. In de regio zijn 1051 mensen positief getest, onder wie 558 inwoners van Rotterdam zelf. In de provincie Utrecht kwamen 928 gevallen aan het licht. In Amsterdam-Amstelland bleken 894 mensen het virus te hebben opgelopen, onder wie 743 Amsterdammers. In Twente werden 740 mensen positief getest en in Haaglanden 728.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Amsterdam bijna 26.000 inwoners positief getest. Rotterdam nadert de grens van 20.000 gevallen en in Den Haag zijn bijna 14.000 inwoners besmet geraakt.

De forse stijging in het aantal positieve tests vormt een trendbreuk ten opzichte van de ontwikkelingen eerder deze week. Toen kwamen er dagelijks honderd tot tweehonderd extra positieve gevallen bij. Nu is het aantal positieve tests op dagbasis met bijna 2000 gestegen ten opzichte van dinsdag.

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt 2073, 70 meer dan de vorige dag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarvan liggen er 1601 buiten de intensive care, 61 meer dan donderdag. Op de ic liggen 472 Covid-patiënten, 9 meer dan de dag ervoor. Die toename is de laagste in een week tijd, maar op de verpleegafdelingen zwelt de groei juist weer iets aan.

Er liggen daarnaast 476 non-Covid-patiënten op de ic, 16 meer dan donderdag.

Kritische grens

Eerder deze dag noemde een woordvoerder van de GGD een aantal van 10.000 besmettingen per dag als grens waarboven het ook lastig wordt om het bron- en contactonderzoek - dat in omvang al sterk is uitgekleed - vol te houden.

Een nuancering is wel op zijn plaats bij de stijging in het aantal positieve tests. Die wordt op langere termijn voor een deel verklaard door een toename in het aantal afgenomen tests. Begin deze maand werden er dagelijks minder dan 30.000 tests uitgevoerd, nu zijn dat er 50.000. Toch meldde het RIVM dinsdag dat het percentage van de tests dat positief uitpakt nog steeds niet daalt. Dat duidt er op dat het virus zich nog steeds verspreidt.

De cijfers tonen in elk geval aan dat het eerste maatregelenpakket van het kabinet, dat op 28 september inging en onder meer voorzag in sluiting van horeca vanaf 22.00 uur en een hernieuwde oproep tot thuiswerken, zijn doel gemist heeft. Over de effectiviteit van de gedeeltelijke lockdown zeggen de cijfers nog niets. Naar verwachting zou die zich vanaf zondag of maandag langzaam maar zeker moeten vertalen in andere - liefst dalende - besmettingscijfers.