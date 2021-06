Voor het eerst in bijna jaar geen nieuwe coronapatiënten op ic; besmettingen 26 procent lager

Mensen laten zich testen in de teststraat bij de Keukenhof. Beeld ANP

Ook de wekelijkse RIVM-cijfers tonen veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor.

De verpleegafdelingen namen in totaal twaalf nieuwe mensen op vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, en ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens, Ongeveer een maand geleden waren er zo’n 113 nieuwe opnames per dag.

Twee à drie coronapatiënten per ziekenhuis

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben hun coronaafdeling kunnen opdoeken.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 182 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 127. Door de leegloop krijgen ziekenhuizen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen te behandelen. Op de intensive cares liggen momenteel 577 ‘non-Covid-patiënten’, 61 meer dan op maandag.

Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met meer dan de helft (52 procent). Op de IC werden 48 procent minder nieuwe Covid-19 patiënten opgenomen dan een week eerder. De reproductiegetallen die gebaseerd zijn op het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn nog steeds onder de 1.