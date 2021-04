Voor een tientje een bedrijf hebben: beleggen in spacs is hip, maar risicovol

Beeld Getty Images

Private equity voor de kleine belegger. Zo wordt de spac verkocht. Zonder de benodigde miljoenen toch meedoen met de financiële whizzkids die de groeibriljanten weten te vinden onder de enorme aantallen start-ups. Zo kun je voor een tientje al participeren in de nieuwe Tesla, of Adyen.

Dankzij de spac wordt dat mogelijk. Geen wonder dat de markt door het dak gaat. Alleen al in de VS gingen afgelopen jaar meer dan 200 spacs naar de beurs, waarbij zo’n 80 miljard dollar werd opgehaald. Dit jaar staat de teller in maart al op 80 miljard dollar. Ook in Amsterdam staan de spacs in de rij voor een beursnotering.

Dat is op zich een goede ontwikkeling, vindt Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam. “De spac voorziet duidelijk in een behoefte.” Het voordeel is dat een bedrijf tegen lage kosten naar de beurs kan. Van Zeijl: “Een reguliere beursgang is kostbaar. Je moet een dikke prospectus maken en na elk ongelukje op de aandelenmarkt komen er weer een paar pagina’s bij in de prospectus.”

Jonge start-ups

Spacs investeren vooral in jonge start-ups. In de VS gaat de ene na de andere fabrikant van elektrische auto’s naar de beurs via een spac, ook fabrikanten waarvan het product alleen nog op de tekentafel bestaat. Toch loopt de beurswaarde van die bedrijven al snel in de honderden miljoenen of miljarden euro’s.

Ook biotechbedrijven en fintechs zijn gezochte overnamekandidaten voor spacs. Van Zeijl erkent dat beleggers goed moeten opletten. “Rijp en groen gaat op deze manier naar de beurs.” Het probleem is dat de belegger die in een spac stapt, nog niet weet waarin belegd gaat worden. Bij de beursgang wordt alleen geld opgehaald, de spac heeft daarna twee jaar de tijd voor een acquisitie. “De kwaliteit van het management is dus heel belangrijk. Dat management moet goed weten waar kansen liggen en welke bedrijven succesvol kunnen worden.”

De Amsterdamse beurs verwelkomde vorige week de European Fintech Ipo Company, een spac die zich richt op fintechs en wordt geleid door Martin Blessing, de voormalige topman van de Duitse Commerzbank. Ook durfinvesteerder Infestos startte een spac, speciaal gericht op duurzame start-ups, die inmiddels aan de Amsterdamse beurs is genoteerd.

Kansen en risico’s scheef verdeeld

Bij de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), de belangenbehartiger van de aandeelhouders, kijken ze met argwaan naar de hype rond de spac. “De kansen en de risico’s zijn volstrekt scheef verdeeld bij de spac,” zegt Errol Keyner, adjunct-directeur bij de VEB. “De oprichters zijn bevoordeeld, vooral via gratis warrants. Zij kunnen al snel hun inleg terugkrijgen en als het goed gaat leveren de gratis warrants winst op. Ze lopen dus nauwelijks risico.”

De kleine belegger loopt dat risico wel. “Je kunt natuurlijk geluk hebben dat de spac een bedrijf overneemt dat het goed doet, maar de risico’s liggen veel te veel bij de kleine belegger.”

Keyner wijst op een ander gevaar. “De spac moet het geld binnen twee jaar gebruiken voor een overname, anders moet het geld terug naar de aandeelhouder. Daarmee vergroot je de kans dat er op het laatst nog snel een overname wordt gedaan en groeit het risico dat ze een kat in de zak kopen.”

De argwaan lijkt terecht. “Neem WeWork, dat bedrijf heeft een dubieuze reputatie van misleiding en zelfs zij willen nu naar de beurs via een spac,” aldus Keyner.

Streng bekijken

René van Vlerken, het bestuurslid van de Amsterdamse beurs dat over beursnoteringen gaat, benadrukt dat ook een spac kritisch wordt beoordeeld voor deze een beursnotering krijgt. “We bekijken de beursgang van de spac net zo streng als een gewone beursgang. Er zitten er veel in de pijplijn voor een beursnotering en ik ben niet over alle spacs even enthousiast. Natuurlijk trekt elke hype of trend avonturiers aan.”

Sommige spacs worden daarom al bij de poort geweigerd. “We moeten ook aan onze eigen reputatie denken. We willen een gezonde markt voor spacs.” Van Vlerken benadrukt dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. “Een belegger moet altijd goed nadenken over waarin hij wil beleggen.”

Een geslaagd voorbeeld van een spac is CM.com. Dat Bredase bedrijf ging via een spac naar de beurs en heeft sindsdien een mooie koerswinst laten zien. Maar veel spacs lijken tot nu toe weinig succesvol. Ze blijven qua rendement achter bij de totale aandelenmarkt. “Maar dat komt ook doordat veel spacs nog geen aankoop hebben gedaan,” zegt Van Zeijl.