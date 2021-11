Voor derde avond op rij onrustig: ‘Politie staat voor bijna onmenselijke opgave’

Politie op straat tijdens rellen in de wijk De Kemp in Roermond. Beeld ANP

Door het hele land zijn zondag in totaal bijna vijftig aanhoudingen verricht. In Rotterdam 26, Enschede vijf, Groningen vijf en in de Limburgse plaatsen Roermond en Stein ook vijf. In Roosendaal brak brand uit in een basisschool, vermoedelijk door een vuurwerkbom en zijn ook meerdere aanhoudingen verricht.

In Limburg zijn zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden tijdens een noodverordening, vanwege het bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, aldus de politie. In beide gemeenten werd de politie een dag eerder bekogeld met zwaar vuurwerk. Behalve in deze gemeenten, was de politie zondag ook zichtbaar en onzichtbaar in andere Limburgse plaatsen aanwezig.

Noodbevel

In het centrum van Enschede hingen groepen jongeren rond. Ze waren afgekomen op een oproep op sociale media om te komen rellen, aldus een gemeentewoordvoerder. Het noodbevel ging 20.30 uur in en gold tot in ieder geval maandagochtend 07.00 uur. De maatregel maakte het mogelijk om mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Wanneer die order niet wordt opgevolgd, kan iemand worden aangehouden.

In Groningen zouden de politie en Mobiele Eenheid mensen die vernieling aanrichtten en met vuurwerk gooiden uit het centrum van de stad hebben gedreven. Kort daarvoor werd een opticien geplunderd. Eerder op de dag werd daar geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Dat zou vreedzaam zijn verlopen, aldus RTV Noord, maar ook daar werd vervolgens via online kanalen opgeroepen om ’s avonds te rellen. Busvervoerder Qbuzz meldde vanwege de onrust op en rond de Grote Markt daar de rest van de avond niet meer langs te rijden.

Ook in Roosendaal was het op verschillende plekken onrustig. De politie meldt dat er onder meer brand werd gesticht bij een basisschool. Daarnaast werd op sommige plekken zwaar vuurwerk afgestoken, waarbij ook een auto in brand vloog. De wijk Langdonk werd tijdelijk afgesloten om te voorkomen dat anderen zich bij de relschoppers konden aansluiten. Hiervoor werd de ME ingezet. Er zijn vijftien mensen aangehouden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde.

‘Uitputtende weken’

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) reageerde onthutst. “In een groot aantal steden blijven politiemensen geconfronteerd worden met ongekend veel en nietsontziend geweld.” Volgens hem ‘vraagt dit het uiterste van politiemensen om hun burgers en goederen te beschermen’. “Dit worden uitputtende dagen en weken,” voorspelde de NPB-voorman.

Hij kreeg bijval van de voorzitter van politievakbond ACP, die beduusd reageerde. “Wat valt er nog te zeggen. Dit hebben we zien aankomen. We volgen het op de voet.” Volgens hem lijkt ‘het geweld onbegrensd’. “Politiemensen staan voor een bijna onmenselijke opgave.”

Zowel op zaterdag als zondag ging het opvallend vaak mis rond voetbalwedstrijden. Zo werden er meerdere wedstrijden in de eredivisie stilgelegd, omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In de buurt van stadions werd vuurwerk afgestoken en ook bij de sfeeractie bij de Rotterdamse Kuip liep het uiteindelijk uit de hand. De politie verrichte daar 26 arrestaties.