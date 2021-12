Voor de vijfde dag op rij minder dan 20.000 positieve tests

Beeld ANP

Dat aantal ligt onder het weekgemiddelde. In totaal werden er in zeven dagen 135.304 coronagevallen geregistreerd, gemiddeld 19.329 per dag. Ten opzichte van vrijdag kregen iets meer mensen een positieve testuitslag, toen telde het RIVM er na correctie 17.526.

Amsterdam nog steeds hoogste aantal positieve tests

De meeste positieve testen waren in Amsterdam: 671. Rotterdam volgt met 663, Den Haag daarna met 413. In Utrecht werden 398 positieve uitslagen geregistreerd, in Tilburg 289.

Het afgelopen etmaal stierven 70 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen in een week tijd op 433. Dat aantal loopt al een aantal weken op. Vorige week waren er in totaal 370 doden, daarvoor 317 en nog een week eerder 230. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de laatste 24 uur zijn overleden.

Het totale aantal doden door het coronavirus kwam vrijdag boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.095 mensen door toedoen van het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger.