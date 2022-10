Voor de derde keer cameratoezicht op Piet Mondriaanplein vanwege overlast

In april 2020 werden, vanwege hetzelfde soort overlast, ook al camera’s opgehangen rond het plein. Beeld LEX VAN LIESHOUT / ANP

Zo wordt er regelmatig zwaar vuurwerk afgestoken. Politieagenten, straatcoaches en omwonenden werden al meerdere keren belaagd met vuurwerk en bekogeld met eieren. Ook is er brand gesticht bij de vuilcontainer van een basisschool. Het kantoor van het wijkpraktijkteam in dezelfde school werd vernield.

Jongeren en scooters

Volgens stadsdeel Nieuw-West wordt de overlast vooral veroorzaakt door jongeren. Het gaat ook om scooters die met hoge snelheid over het plein rijden, geluidsoverlast in de avond en nacht en zwerfafval op straat. Wanneer buurtbewoners de jongeren hierop aanspreken, worden ze bedreigd en geïntimideerd. Hierdoor voelen omwonenden zich onveilig, schrijft de burgemeester in een bekendmaking.

Zoals altijd het geval is met cameratoezicht, blijven de camera’s voor bepaalde tijd hangen. Als het erop lijkt dat de openbare orde is hersteld, worden ze weer weggehaald.

In april 2020 werden, vanwege hetzelfde soort overlast, ook al camera’s opgehangen rond het plein, dat eigenlijk bedoeld is als kinderspeelplaats. Die verdwenen na enige tijd, maar in december 2021 werden ze opnieuw opgehangen.

