Voor beleggers was 2021 een topjaar

De brexit was er een belangrijke oorzaak van dat de Amsterdamse beurs qua aandelenhandel dit jaar voor het eerst de grootste Europese beurs was. Beeld evert elzinga

De aandelenbeurzen hebben een meer dan geslaagd jaar achter de rug. Vooral de techaandelen deden het goed, tot genoegen van het Amsterdamse beursbestuur. De AEX zat dit jaar in de kopgroep van best presterende beurzen wereldwijd. Op 1 januari stond de Amsterdamse index op 624 punten, nu bijna op 800, een stijging van ruim 25 procent. De Amerikaanse Nasdaq gaat zelfs met meer dan 30 procent winst het jaar uit.

Grote winstgroei

Dat de beurzen het goed deden is volgens Bob Homan, hoofd Investment Office van ING, niet vreemd. “De winstgroei van bedrijven wereldwijd was 50 procent dit jaar.”

Hogere winsten leiden tot hogere koersen en dat trekt nieuwe beleggers. “De afgelopen anderhalf jaar is er meer geld naar aandelen gegaan dan in de tien jaar daarvoor,” zegt Homan.

Daar zijn twee verklaringen voor. Zo levert sparen niets meer op waardoor beleggen in aandelen een aantrekkelijk alternatief is voor particulieren met spaargeld. Daarnaast is beleggen ook gemakkelijker en goedkoper geworden dankzij beleggingsapps voor de smartphone.

De toevloed van kleine beleggers leidde eerder dit jaar tot hectische taferelen rond het aandeel GameStop, een verlieslijdende keten van winkels die computergames verkopen. Een leger kleine beleggers ging de strijd aan met hedgefondsen die speculeerden op koersdalingen van het aandeel. Beleggers kochten de aandelen massaal waardoor de koers explodeerde en de hedgefondsen miljarden verlies leden met hun gok. Sindsdien is de macht van kleine beleggers iets waar speculanten rekening mee moeten houden.

Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam, wijst er op dat de koersen dit jaar minder hard gestegen zijn dan de winsten. “In 2020 liepen de beurzen ook wel heel erg voor de muziek uit. Toen stegen de koersen veel harder dan de winsten.”

Westerse beurzen

De koerswinsten waren afgelopen jaar niet gelijk verdeeld. Integendeel, het waren vooral de beurzen in westerse landen, de VS voorop, waar de koersen hard stegen. “Opkomende markten, vooral China, zijn dit jaar helemaal niet omhoog gegaan. Het is voor het eerst dat ik zo’n groot verschil zie,” zegt Homan.

Dat had te maken met de forse ingrepen op de Chinese beurs door de autoriteiten van dat land. Vooral techbedrijven als Tencent en AliBaba werden hard aangepakt. En die aandelen waren de afgelopen jaren juist de snelste groeiers.

De techbedrijven deden het hier juist goed. “Op de Amsterdamse beurs staan veel van die bedrijven genoteerd,” zegt Van Zeijl. “Vandaar dat de Amsterdamse beurs in de kopgroep zit van best presterende beurzen wereldwijd.”

Homan wijst op chipmachinefabrikant ASML. Dat bedrijf is inmiddels het waardevolste bedrijf van Nederland. “De koersstijging van het aandeel ASML is al goed voor de helft van de totale stijging van de AEX.”

Energiemaatschappijen

Maar het waren niet alleen de techaandelen die het goed deden. Ook de die van de energiebedrijven boekten flinke koerswinsten. In 2020 bleven deze aandelen juist achter. Logisch, in 2020 waren de olieprijzen laag en op een bepaald moment zelfs negatief. Dit jaar stromen de miljarden binnen bij de oliemaatschappijen nu de prijs tot wel 85 dollar per vat is gestegen.

En ook banken deden het dit jaar beter dan in 2020. Zij hadden vorig jaar last van de onzekerheid over de economie. De vrees bestond dat corona tot een golf bedrijfsfallissementen zou leiden. Dat zou de winstgevendheid van de banken flink raken. Nu het allemaal meevalt met de schade, zijn de bankaandelen aan een inhaalslag begonnen.

Het goede beursklimaat zorgde wereldwijd voor een forse groei van het aantal beursgangen, IPO’s in jargon. Alleen in Amsterdam waren het er al meer dan twintig. In totaal haalden de bedrijven meer dan 10 miljard euro op bij beleggers.

Een nieuw fenomeen waren de beursgangen van de zogenoemde spacs. Dat is in feite een beursgenoteerde zak geld op zoek naar een bedrijf om over te nemen. Het overgenomen bedrijf krijgt op die manier een beursnotering. Een ‘officiële’ beursgang kost veel tijd en geld wat via een spac wordt vermeden. “Amsterdam heeft lossere beursregels dan bijvoorbeeld Londen en is daarom populair bij spacs,” zegt Van Zeijl.

Brexitvoordeel

De brexit was er een belangrijke oorzaak van dat de Amsterdamse beurs qua aandelenhandel voor het eerst de grootste Europese beurs was. Londen, vanouds hét financiële centrum van Europa, heeft met lede ogen moeten aanzien hoe een groot deel van de handel in aandelen van Europese bedrijven gedwongen naar het Europese vasteland vertrok. Een aantal grote handelsplatforms verruilde Londen voor Amsterdam. Veel werkgelegenheid leverde dat overigens niet op. De handelaren zelf bleven veelal in Londen zitten.

Hoewel het beursjaar positief eindigt, zorgde corona voor de nodige onrust. Zeker omdat de onzekerheid is blijven bestaan dat de economische groei er door geraakt kan worden. Die angst zorgde voor stevige koersschommelingen. Reden voor onder andere Coolblue en Blokker om voorlopig af te zien van een beursgang.

Of 2022 weer zo’n mooi beursjaar wordt, is niet te voorspellen. De verwachtingen zijn gematigd positief onder analisten en vermogensbeheerders. “Ik heb twee enquêtes gezien en in beide wordt een koersstijging verwacht van vijf tot tien procent,” zegt Van Zeijl. “Maar die verwachting is elk jaar hetzelfde.”