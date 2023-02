Voor Baudet is zijn Kamerlidmaatschap een verdienmodel geworden. Het is gissen naar de inkomsten

Een boekenuitgeverij, een handeltje in digitale ‘kunst’, een bv’tje voor maaltijdpakketten. Parallel aan zijn Kamerlidmaatschap is Forumleider Thierry Baudet ook ondernemer geworden. Wat hij eraan verdient, blijft in nevelen gehuld.

Deze week met stip op 1 op de bestsellerlijst: Thierry Baudets jongste boek. De Gideonsbende moet zijn ‘meest fundamentele boek tot nu toe’ zijn, een ‘must-read’ voor wie Forum voor Democratie volgt. Logisch, een politiek leider die zijn ideeën wil delen. Maar tegelijk vormt het werk een nieuw product van de ondernemer die hij is geworden.

Want voor Baudet zijn zijn toegenomen bekendheid, zijn positie en zijn Kamerlidmaatschap een verdienmodel geworden. Twee jaar geleden begon het met de oprichting met een uitgeverij, voor inmiddels dertien boeken, recentelijk gevolgd door de verkoop van NFT’s, digitale ‘kunst’.

Daarbovenop komt nu een bedrijfje dat vanuit Schijndel maaltijdpakketten moet gaan leveren. Vol met ‘verse producten’ van ‘traditionele familiebedrijven’ in plaats van ‘anonieme multinationals’. ‘Steun de boeren!’ meldt de website van Eerlijk Eten. De bestuurders naast Baudet? Een handjevol FvD-getrouwen, zoals Freek Jansen en Gideon van Meijeren.

Verboden is zo’n handeltje zeker niet, ook Tweede Kamerleden mogen bijverdienen. Neem SGP’er Roelof Bisschop, die als lid van de raad van toezicht van een school jaarlijks bijna 9000 euro ontvangt. Of Liane den Haan (Goud Nederland), die voor eenzelfde soort functie 625 euro netto per maand krijgt bijgeschreven.

Kamerleden ‘verdienen’ kaal 8889,89 euro bruto per maand. Dit wordt de ‘schadeloosstelling’ genoemd. Daarbovenop komen nog vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Voor fractieleiders als Baudet is er ook nog een extra toelage, waardoor die meer dan ruim 124.000 euro per jaar krijgen. ‘Neveninkomsten’ komen daarbovenop.

Bij Baudet zijn die nevenverdiensten onduidelijk. Waar Kamerleden verplicht zijn hun neveninkomsten op te geven in een register, verzuimen ze dat niet zelden. Baudet op zijn beurt weigert ronduit. Dit verzuim zorgde er zelfs voor dat hij afgelopen najaar een week door zijn collega’s werd geschorst als Kamerlid. Maar de Forumleider is onvermurwbaar: hij gaat niets melden in het register.

Niet transparant

Volgens Baudet zijn zijn nevenfuncties ‘volstrekt transparant’, via het register van de Kamer van Koophandel. Toch is dat niet helemaal waar. Momenteel zijn er bijvoorbeeld nog geen jaarcijfers gedeponeerd over zijn uitgeverij, wat overigens een verplichting is, terwijl het bedrijf al in 2021 werd opgericht. Wat Baudet aan die activiteiten overhoudt, blijft zo mistig.

Een woordvoerder van de partij verwijst na vragen naar de verklaring die Baudet in het najaar liet uitgaan. Daarin zei hij dat het hem gaat om ‘het principe’. Te weten: ‘Dat Kamerleden immuniteit moeten hebben in hun werkzaamheden.’

Nu.nl becijferde eerder dat hij in 2020 zo’n 85.000 euro moet hebben verdiend aan zijn boeken. En in de jaarcijfers van Forum is te vinden dat er door ‘omzet boekverkoop en overige webshopartikelen’ in 2019 58.424 euro binnenkwam. Maar het aantal boeken nam daarna toe, terwijl de opbrengst verder onbekend bleef. Lucratief lijkt het wel: De Gideonsbende gaat weg voor 21,95 euro, gesigneerd voor 34,95 euro en met een ‘persoonlijke boodschap’ zelfs voor 100 euro.

Baudet werkt niet mee

Bert van den Braak, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, vreest dat er straks niets van verdiensten is terug te vinden in het register voor Kamerleden. “Baudet is duidelijk geweest: hij werkt niet mee.”

Volgens Van den Braak stelde de schorsing van destijds ‘niet veel voor’. “De vraag is hoe effectief dat überhaupt is.” De historicus vindt dat de Tweede Kamer andere maatregelen mogelijk zou moeten maken. “Zoals het korten op het salaris. Je ziet dat heel de fractie van Forum zich niet veel van de afspraken aantrekt. Daar zou, voor alle Kamerleden natuurlijk, effectiever beleid op gemaakt moeten worden.”

Het geworstel van de Kamer is niet vreemd, zegt hij. “We zagen niet eerder een Kamerlid dat zo een verdienmodel schiep. Het is vrij bijzonder dat je dit er allemaal bij gaat doen.” Maar als de Kamer zijn eigen spelregels niet aanpast, verandert er niets, stelt Van den Braak.

Baudet tijdens de presentatie van zijn boek 'De Gideonsbende'. Beeld ANP / ANP

Tegelijk is het nog maar de vraag of er buiten de Kamer niet al actie wordt ondernomen. Kamerleden moeten – net als iedere burger – elk jaar aan de Belastingdienst een opgave geven van hun inkomsten, óók van hun neveninkomsten. Voor parlementariërs geldt bovendien: als de extra inkomsten groter zijn dan 14 procent van het Kamersalaris, dan kan de fiscus zorgen dat er gekort wordt op het salaris. Dat kan zelfs oplopen tot inhouding van 35 procent ervan.

Bijvoorbeeld als – en dat is interessant in het geval van Baudet – een Kamerlid helemaal geen opgave van het neveninkomen verstrekt. Wie inzage weigert, om welke reden dan ook, loopt het risico dat ‘maximale’ korting op het salaris plaatsvindt. Dat kan betekenen dat het Kamerlid ‘slechts’ 65 procent van zijn of haar ‘salaris’ krijgt.

Uit vrijgegeven documenten blijkt dat vorig jaar maar liefst veertig Kamerleden verzuimden hun neveninkomen op te geven bij de fiscus. Een woordvoerder van de Tweede Kamer bevestigt dat tussen 2019 en 2021 bij twee Kamerleden een deel van het salaris is ingehouden. Wie dat betrof en hoe groot het ingehouden loon was, kan zij niet toelichten ‘vanwege de bescherming van de privacy’.