Voor altijd gehoorschade: Tweede Kamer wil maatregelen voor ‘megaprobleem’

Om te voorkomen dat grote aantallen mensen gehoorschade oplopen moet de volumeknop op festivals en bij concerten een stuk verder dicht, stellen deskundigen. Beeld Eva Plevier

Audiologen en artsen hebben vorige week aan de bel getrokken over het toenemende aantal patiënten met oorsuizen (tinnitus) en andere vormen van gehoorschade. Ze vrezen de komende jaren een golf aan patiënten als de overheid niet tijdig ingrijpt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt de zorgen en beaamt dat actie nodig is. “Laat dit alsjeblieft een wake-upcall zijn,” zegt Wieke Paulusma (D66). “Ik ben geschrokken van de enorme omvang van dit probleem. Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren, en snel.”

In de evenementenbranche geldt nu een maximaal geluidsniveau van gemiddeld 103 dB per kwartier, een regel die niet wettelijk is vastgelegd. Als het aan CDA en PvdA ligt komt daar zo snel mogelijk verandering in.

“De vrijblijvendheid van het convenant van de evenementenbranche is ons een doorn in het oog. Als het ergens uit de hand loopt, moet je mensen erop kunnen aanspreken. Dat gebeurt onvoldoende, dus moeten we kijken of we de geluidsnormen in een wet kunnen verankeren,” zegt Mohamed Mohandis (PvdA) die hier op korte termijn een Kamermeerderheid voor hoopt te krijgen.

In de Kamer is brede steun voor het invoeren van een jaarlijkse gehoortest op basisscholen en voor een actieve promotie voor van het dragen van gehoorbescherming. “Een soort APK van je oren,” zegt Tweede Kamerlid Marieke Koekkoek (Volt) over de jaarlijkse gehoortest. “We gaan elk half jaar naar de tandarts, dat is heel normaal, dus waarom dan niet hetzelfde doen voor je oren?”

Ook vinden partijen dat festivals en concertorganisatoren een actievere rol moeten spelen in het voorkomen van gehoorschade. “Evenementen moeten mensen beter informeren en gehoorbescherming verstrekken tegen een lage prijs, of gewoon gratis,” zegt Lisa Westerveld (GroenLinks). “Ik heb zelf standaard een set oordoppen bij me, maar ik zie het op festivals nog erg weinig om mij heen.”

Herrie

Voor sommige partijen gaat die maatregel niet ver genoeg. Partij voor de Dieren, Volt en Ja21 vinden dat de volumeknop bij concerten en in de horeca omlaag moet.

“We zien een onverantwoord grote stijging van situaties waarin mensen in situaties komen van gevaarlijk hard geluid. We hebben het gewoon over herrie,” zegt Nicki Pouw (Ja21). “Als we kijken bij welke groepen in welke situaties momenteel het meest gehoorbeschadiging optreedt, kan het aanscherpen van de wettelijke normen bij evenementen een doeltreffende maatregel zijn. Laten we daarbij nuchter vaststellen dat 100 decibel nog altijd een enorme hoeveelheid geluid oplevert.”

In 2018 hebben evenementenorganisatoren en de overheid een convenant afgesloten. Daarin staan afspraken over een maximaal geluidsvolume en over het beschikbaar stellen van oordoppen. Eind dit jaar loopt die overeenkomst af. “Ik wil heel graag weten wat dit convenant heeft opgeleverd en zie met enig ongeduld de voortgangsrapportage tegemoet,” zegt Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD).

Tielen sluit niet uit dat het verdrag moet worden aangepast. “Bij dit convenant zijn fabrikanten van bijvoorbeeld telefoons nog niet betrokken. Het zou goed zijn ook die hun verantwoordelijkheid te laten nemen.”

Wybren van Haga (BVNL) is het daarmee eens. “Er moet strenge controle komen op de kwaliteit van earpods en koptelefoons. Vooral Chinese nep-earpods voldoen vaak niet aan de normen.”

De VVD noemt voorlichting en communicatie, maar ook dat ‘afspraken over decibellen; nodig zijn. Het CDA spreekt van een ‘enorm zorgelijke ontwikkeling’ en wil met een wettelijke zorgplicht aanbieders van versterkte muziek verplichten hun bezoekers aantoonbaar te beschermen.

“Met een onafhankelijke handhaving zouden we al een heel eind komen,” vermoedt Kamerlid Anne Kuik. “Dan kan bij een bepaald festival het aantal decibel best wat hoger zijn dan 100, zolang er maar actief over het belang van het dragen van oordoppen wordt gecommuniceerd.”