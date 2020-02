Voor alle stormhaters: ‘in maart wordt alles beter’

Wandelaars trotseren de storm op het strand van Egmond aan Zee. Beeld ANP

Ja, hij beseft dat sommigen die zich vandaag weer in zweterig regenpak over gure fietspaden moeten begeven het inmiddels wel gehad hebben met die gierende westenwind, maar zelf is meteoroloog en ‘onweerjager’ Wouter van Bernebeek (28) nogal in zijn hum. “December en januari waren natuurlijk vrij saaie maanden. Hier en daar wat mist, maar geen echte kou, geen sneeuw, geen wind. Dus ik geniet wel van wat meer actie.’’

Heeft u een voorbeeld van een moment waarvan u genoot?

“Ik ben als storm chaser vooral dol op heftige onweersbuien met veel bliksem, en daar was natuurlijk geen sprake van, maar ik heb wel één bijzondere ervaring gehad. Bij Hargen aan Zee, in de buurt van het Noord-Hollandse dorp Schoorl. Ik was daar die ene stormachtige zondag van 9 februari met meetapparatuur op het strand en de teller gaf op een gegeven moment 137 kilometer per uur aan. Dat was best spectaculair, maar niet mijn meest bijzondere ervaring, nee. Dat was in Zuid-Duitsland, in 2015, waar ik dichtbij een zogeheten supercell was, een onweersbui die om zijn eigen as draait. Heel heftig. In een enkel geval zelfs dodelijk. Zo’n fenomeen is in Nederland, dat door de nabijheid van de zee een meer gematigd klimaat heeft, zeldzaam. Brabant had er in de zomer van 2016 wel een keer mee te maken. In één uur viel zoveel hagel dat er 200 miljoen euro schade was.’’

Wat zegt u, als stormliefhebber, tegen landgenoten die helemaal klaar zijn met dit weer?

“Dat we misschien even moeten terugdenken aan die lange droge periode van vorig jaar die voor zoveel ellende heeft gezorgd: de regen is in veel regio’s dus erg welkom. Oké, misschien wat minder in de Randstad waar de kleigrond snel verzadigd raakt, maar wel in het zuiden van Nederland. In het Kop van Limburg, waar ik woon, kan er in alle vennetjes en meertjes die vorig jaar droogvielen nog best wat water bij.’’

Bij zo’n periode met bijzonder weer denken we al snel: klimaatverandering. Terecht?

“Dit weer is eigenlijk zo bijzonder niet. Nederland heeft elk jaar wel een ‘treintje’ van lagedrukgebieden dat gepaard gaat met wind en regen. Dus, nee, ik denk niet dat het iets met de klimaatverandering te maken heeft. Wat wel opvalt: het is het zoveelste jaar met weinig tot geen sneeuw en daar kunnen we natuurlijk wel een link leggen met de opwarming van de aarde. Wat niet betekent dat we hier nooit meer sneeuw of hevige vorst zullen hebben. Er zit, denk ik, echt nog wel eens een Elfstedentocht in. Dit jaar? Nee, dit jaar niet meer, helaas.’’

Nederland is beschermd tegen het water maar is het ook goed beschermd tegen wind?

“We hebben genoeg storm gehad om ons daartegen te verdedigen: de Oosterschelde-kering is daar het beste voorbeeld van. Maar we hebben ons land natuurlijk niet optimaal ingericht. Zo staan er juist in de kustprovincies heel veel hoge gebouwen en die zorgen voor een tunneleffect en maken de wind erger.’’

Wat is uw advies voor de windhater?

“Nog even volhouden. Het is alweer bijna maart en in maart krijgen we vaak snel een rustiger weertype.’’