Von der Leyen wil Hoekstra op klimaat, maar benoeming kan nog weken duren

Beeld ANP

Het Europees Parlement heeft die tijd nodig om de procedure af te werken die nu eenmaal aan de benoeming van een nieuwe commissaris voorafgaat, zo zeggen verschillende bronnen binnen het parlement.

Hoekstra ‘toonde een sterke motivatie voor de post en een grote betrokkenheid bij de Europese Unie,’ schrijft Von der Leyen in een verklaring. Hoekstra was dinsdagmiddag bij haar op ‘sollicitatiegesprek’ en wilde na afloop zelf weinig zeggen.

Noch over zijn motivatie om het ministerie van Buitenlandse Zaken te verruilen voor de Europese Commissie, noch over zijn gedrevenheid om juist klimaat te gaan doen, noch over de manier waarop premier Rutte en Von der Leyen bij hem zijn uitgekomen. Hij prees zijn voorganger Frans Timmermans maar wilde ook niet zeggen of hij diens lijn zal voortzetten. “Het is niet aan mij, het is nu aan de president,” herhaalde hij, in een verwijzing naar Von der Leyen. “Zij zal nu eerst contact opnemen met de premier, en dan komt er een hoorzitting in het Europees Parlement.”

Die moet nog wel worden georganiseerd en dat kan even duren, zeggen ze daar. “Het kan zomaar oktober worden,” zegt Mohammed Chahim, vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie. “Dat is geen onwil, zeker niet, want we zien natuurlijk ook wel dat in december de grote klimaatconferentie in Dubai begint en er dus geen tijd te verliezen is. Maar we moeten als parlement wel de juiste procedures volgen.”

Herexamen

Het kan nog langer duren als Hoekstra tijdens de drie uur durende hoorzitting niet twee derde van de aanwezigen weet te overtuigen: dan volgen er nieuwe schriftelijke vragen. De christendemocraat kan op kritische vragen van de linkse partijen rekenen: in het parlement staan links en de christendemocraten op dit moment recht tegenover elkaar als het om nieuwe klimaatmatregelen gaat.

Het is overigens niet zo dat het parlement bij tussentijdse benoemingen, zoals die van Hoekstra, een veto heeft. De verwachting in Den Haag is dat Hoekstra niet al die tijd minister van Buitenlandse Zaken zal blijven, maar ergens de komende weken zijn functie overdraagt.