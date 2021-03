Voltlijsttrekker Laurens Dassen: ‘Ik kom met een positief verhaal, ja’

Laurens Dassen: ‘Echt heel inspirerend: een derde van de mensen op onze kieslijst is onder de 25.’ Beeld Maartje Geels/HH

Laurens Dassen (35) spreekt graag af in het Vondelpark. Lekker centraal. En je kunt er nog eens een mooi wandelingetje maken. Hij heeft de beelden gezien van jongeren die er de afgelopen weken hutje-mutje boven op elkaar stonden, flessen drank en ballonnetjes met lachgas binnen handbereik. Het geeft te denken, zegt hij. “Maar laten we niet vergeten dat het overgrote deel van de jonge mensen zich netjes aan de regels houdt. De solidariteit is groot.”

Vroeger voetbalde Dassen voor de Knegselse Boys, nu heeft hij de ambitie om zetels in de Tweede Kamer te veroveren voor de pan-­Europese partij Volt. Een ‘schreeuw om nuance’ staat op de website van zijn partij. Kom er nog eens om.

“Het mooie aan Volt is dat wij veel jonge mensen aantrekken,” zegt hij. “Een generatie die niet meer denkt in grenzen, is opgegroeid zonder de gulden en die de wereld naar haar hand wil zetten. Echt heel inspirerend: een derde van onze kieslijst is onder de 25. Volt heeft jonge energie en de wil om de toekomst vorm te geven.”

Een jongerenpartij? “Absoluut niet. Wij vertegenwoordigen ook veel ouderen, die zijn opgegroeid met het Europese project en die zich zorgen maken over de wereld die ze achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen. Die zeggen: wij zijn blij dat we weer een jonge generatie zien die het heft in handen durft te nemen. De Silvervolters noemen ze zich. Hartstikke mooi.”

Dassen maakte als bedrijfskundige carrière bij ABN Amro toen hij in contact kwam met Volt, in 2017 in Italië opgericht door de 25-jarige ­Andrea Venzon als reactie op de aanstaande brexit. Hij maakte zich zorgen. Over het groeiend nationalisme, over de opkomst van Forum voor Democratie, over de strapatsen van ­Donald Trump in de VS, over de AfD in Duitsland en de Lega Nord in Italië. “Ik dacht: ­Laurens, als je er echt iets van vindt, moet je ook politiek actief worden.”

Een jaar later zegde hij zijn baan op. “Ik geloof erin,” zegt hij. “Ik geloof er echt in. We zijn met iets bezig dat echte verandering teweeg gaat brengen. Wij zijn opgericht voor de grote uitdagingen van de 21ste eeuw: klimaat, migratie, veiligheid en sociale ongelijkheid. Dat zijn grensoverschrijdende problemen, die je dus ook grensoverschrijdend aan moet pakken. In de politiek staat nog altijd het nationaal belang voorop. Bij ons niet. Ons basisprogramma is in heel Europa hetzelfde, met aanpassingen per land aan de nationale context.”

Europa ligt niet zo lekker in de markt.

“Tachtig procent van de Nederlanders is voor Europese samenwerking, maar in de Kamer denken ze dat Europa geen electoraal succes oplevert. Men maakt het zichzelf makkelijk: Europese successen worden nationaal geclaimd, nationale problemen worden op Europa afgeschoven, want dat is lekker ver weg.”

Critici zeggen: Volt wil Nederland afschaffen.

“Ik wil Nederland versterken. En een sterk ­Nederland ligt in een sterk Europa. Denk maar niet dat wij er hier in ons eentje voor gaan ­zorgen dat Facebook belasting gaat betalen. Wij zijn voor Europese belastingen voor techbedrijven en multinationals. Ben je meteen af van die eeuwige discussies over afdrachten van Nederland aan de EU, omdat de EU dan zelf inkomsten genereert.”

U bent ook voor een Europese krijgsmacht.

“Als stip op de horizon. Laten we beginnen met betere samenwerking.”

U geeft dan wel de Nederlandse soevereiniteit op.

“We moeten ophouden met het creëren van valse tegenstellingen tussen het Nederlandse en het Europese belang. In de meeste gevallen is het belang gelijk. Je moet ervoor zorgen dat zeggenschap ligt op de plek waar het beste ­gelegd kan worden. Dat kan per onderwerp verschillen. Als het gaat om onderwijs of de woningmarkt regel je dat nationaal, maar het klimaat verbeter je niet als je stopt bij de grens.”

U pleit voor positieve politiek.

“Ik denk dat daar enorm veel behoefte aan is. Mensen zijn het zat om gedwongen te worden in wij en zij te denken. Ik geloof dat de uitdagingen van vandaag allemaal opgelost kunnen worden als we met elkaar samenwerken. Dat is een positief verhaal, ja. Dat is niet een verhaal van angst voor de ander, angst voor de toekomst of angst voor alles wat nieuw of vreemd is.”

Wat doet u als straks in de Kamer Geert ­Wilders opstaat om gehakt te maken van uw positieve verhaal?

“Dan zal ik proberen duidelijk te maken dat hij staat voor oude politiek: denken op de korte termijn met een hang naar een verleden dat er niet meer is.”

Bent u een linkse partij, of is dat ook oude ­politiek?

“Dat is écht oude politiek, ja. Dat denken in links en recht past niet meer in de 21ste eeuw. We moeten kijken naar de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien en dan de meest pragmatische oplossing vinden. In ons programma hebben we klassiek linkse standpunten. Zo vinden wij dat de kinderopvang gratis moet zijn. Dat er minder financiële ongelijkheid is en dat mensen met grote vermogens een eerlijke bijdrage leveren. Maar we hebben ook klassiek rechtse opvattingen: wij pleiten ervoor dat Nederland voldoet aan de norm van de Navo om 2 procent van het bbp te besteden aan veiligheid. We zijn er ook voor om de optie van kernenergie te onderzoeken.”

Volt wordt vaak vergeleken met D66.

“D66 is in 1966 opgericht voor Nederland, wij zijn in 2017 opgericht voor Europa. Volt is voor grensoverschrijdende politiek. Wij zitten in alle landen met hetzelfde programma. Dat is een fundamenteel verschil met alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.”

Waar rekent u op?

“Bij de Europese verkiezingen hebben we 2 procent van de stemmen gehaald. Als je dat vertaalt naar de Tweede Kamer kom je op minimaal drie zetels.”

Nog steeds een kleintje.

“Ook kleinere partijen kunnen een stempel drukken. We kunnen zaken agenderen. Dat de klimaatagenda ambitieuzer wordt, dat de vluchtelingen uit Moria op een humane manier worden opgevangen, dat er meer geld komt voor onderwijs. Met drie mensen kun je in de Kamer ontzettend veel geluid maken.”

