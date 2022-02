Volt schorst Kamerlid Nilüfer Gündoğan vanwege grensoverschrijdend gedrag

Nilüfer Gündoğan. Beeld ANP

De partij heeft in de afgelopen weken meerdere meldingen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag. ‘De partij heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen,’ schrijft Volt op zijn website.

Het Kamerlid is in afwachting van dit onderzoek ‘per direct’ geschorst. ‘Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’ Tot het onderzoek is afgerond wil Volt verder niet reageren.

Volt haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in totaal drie zetels. Gündoğan kwam als nummer twee van de kieslijst de Kamer in. Afgelopen november kwam ze in de Kamer hard in aanvaring met Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FvD) toen die zei ‘enorm trots’ te zijn op aanhangers van zijn partij die Gündoğan bestookte met e-mails vanwege haar bijdragen in de coronadebatten.

Als reactie daarop schreef ze samen met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een brief als protest tegen de bedreigingen en confrontaties van Kamerleden met leden van FvD.

Gündoğan was eerder lid van D66. Namens die partij probeerde ze in 2014 lijsttrekker te worden in Amsterdam-Zuid, maar die strijd verloor ze toen van Sebastiaan Capel. Later besloot ze lid van Volt te worden.